Trump over coronamaatregelen in VS: “Behandeling mag niet erger zijn dan het probleem zelf” Joeri Vlemings

23 maart 2020

19u20

Bron: Washington Post 0 De Amerikaanse president Donald Trump is bezorgd over de strenge maatregelen in zijn land tegen het coronavirus. Gisteren tweette hij, in kapitalen: “We kunnen niet toestaan dat de behandeling erger is dan het probleem zelf”. Die stem klonk enkele weken geleden nog onder meer ook in ons land, maar nu weet bijna iedereen hier wel beter.

“Na deze periode van 15 dagen zullen we een belissing nemen over welke richting we willen uitgaan”, voegde Trump gisteravond, eveneens in hoofdletters, nog toe aan zijn tweet. Hij lijkt daarmee te wijzen naar de maatregelen die genomen zijn in de strijd tegen het coronavirus. Bij de Republikeinen klinkt alsmaar luider dat de impact daarvan op de Amerikaanse economie te groot wordt.

Op 16 maart ging de periode van 15 dagen in waarover Trump het had. Toen sloten scholen, restaurants en andere zaken de deuren om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. Net zoals in alle andere landen die getroffen zijn door Covid-19 en harde maatregelen moesten invoeren is de invloed daarvan op de Amerikaanse economie enorm.

Enkele retweets vanochtend van de president suggereren dat Trump eraan twijfelt om de genomen maatregelen ook na 31 maart nog vol te houden. “De angst voor het virus mag onze economie niet in elkaar doen klappen”, was een van de berichten die Trump retweette. De vrouw in kwestie stelde verder nog dat de bevolking slim genoeg is om geen contact te zoeken met iemand die ziek is of als je zelf ziek bent. Trump retweette enkele berichten die opriepen om na vijftien dagen het werk weer op te nemen. En hij had ook oor naar de verzuchting dat oudere gedetineerden door corona vrijkwamen, terwijl er gewone burgers in quarantaine moeten zitten.

WE CANNOT LET THE CURE BE WORSE THAN THE PROBLEM ITSELF. AT THE END OF THE 15 DAY PERIOD, WE WILL MAKE A DECISION AS TO WHICH WAY WE WANT TO GO! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Anderzijds publiceerde hij daarna ook een videoboodschap waarin hij de Amerikanen bedankte voor het naleven van de regels, ook die van social distancing. “We hebben samengewerkt als een eenheid, we zijn samengekomen als een land, samen komen we hier door”, sprak hij strijdvaardig. In een andere video die hij deelde benadrukten enkele experten het belang van afstand houden van elkaar.

Ook in de VS raden gezondheidsspecialisten aan om de maatregel van social distancing nog een hele tijd na 31 maart aan te houden, zeker omdat het aantal doden in het land blijft stijgen.

Burgemeester van New York, Bill de Blasio, reageerde op de tweet van Trump van zondagavond. De Blasio zei dat de afstandsregels wel “extreem” kunnen zijn, maar dat ze opgeven tot meer doden zal leiden.

