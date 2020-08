Trump over Chinese president Xi Jinping: “Ik mag hem graag, maar mijn gevoel is veranderd” HR

11 augustus 2020

15u40

Het gevoel van de Amerikaanse president Donald Trump voor zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping is enorm veranderd door het coronavirus. Dat zei Trump in gesprek met Fox Sports Radio.

“Ik had een fantastische relatie met president Xi. Ik mag hem graag, maar mijn gevoel is veranderd. Ik heb al lang niet meer met hem gesproken”, aldus Trump.



Volgens de president is zijn gevoel veranderd door de coronapandemie, die begon in de Chinese stad Wuhan. Trump heeft China er geregeld van beschuldigd informatie achter te houden over het virus.

“Het is een schande”

De banden tussen China en de VS verslechterden voor de uitbraak van het coronavirus al door de handelsoorlog tussen beide landen. Volgens Trump is de nasleep van het coronavirus veel erger dan de handelsoorlog en is de relatie met China daardoor ook flink bekoeld. “Dit is duizend keer zo erg als het conflict over handel als je kijkt naar alle doden. De hele wereld moest worden stilgelegd. Het is een schande.”

