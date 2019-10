Trump over akkoord met Turkije over staakt-het-vuren in Syrië: “Miljoenen levens gered met onconventionele aanpak” kv jv

17 oktober 2019

19u48

Bron: reuters, dpa, belga 64 De Verenigde Staten en Turkije hebben een akkoord bereikt over een tijdelijke staking van het Turkse offensief in het noorden van Syrië dat ondertussen al acht dagen aanhoudt. Dat deelde de Amerikaanse vicepresident Mike Pence mee na een gesprek met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Op Twitter zei Trump dat het staakt-het-vuren miljoenen levens zal redden.

“Deze deal zou drie dagen geleden NOOIT gemaakt zijn. Er was nood aan een ‘strenge’ aanpak om het gedaan te krijgen. Fantastisch voor iedereen. Trots op iedereen! “, tweette het Amerikaanse staatshoofd. “Dit is een grootse dag voor de beschaving. Ik ben trots dat de Verenigde Staten mij gesteund hebben door een noodzakelijk, maar ietwat onconventioneel pad te volgen. Mensen proberen deze ‘deal’ al jaren rond te krijgen. Miljoenen levens zullen gered worden. Felicitaties aan ALLEN! “

Eerder uitte Trump in Texas al zijn dankbaarheid aan zowel Turkije als de Koerden en zei hij dat het akkoord lang stand zou houden. “We hebben alles waar we gedroomd van hebben”, aldus de president. “Ik wil de Koerden bedanken. Ze waren ongelofelijk blij met deze oplossing. Deze oplossing heeft, eerlijk gezegd, hun levens gered.” Hij voegde er ook aan toe dat de Koerden verantwoordelijk zouden blijven voor gevangen strijders van Islamitische Staat (IS).

“Vandaag hebben de Verenigde Staten en Turkije een akkoord bereikt over een staakt-het-vuren in Syrië”, deelde Pence mee tijdens een persconferentie na een meer dan vier uur durend gesprek in het presidentiële paleis in Ankara. De Amerikaanse vicepresident was naar Turkije gevlogen om een einde te maken aan het Turkse offensief dat Koerdische YPG-strijders wilde terugdringen uit een grensgebied in het noorden van Syrië.

Alle militaire operaties worden momenteel on hold gezet en de Koerden krijgen nu 120 uur de tijd om zich veilig uit het gebied terug te trekken. Ze krijgen daarbij de hulp van de VS. Zodra de terugtrekking volledig is, wordt het Turkse offensief gestopt, maakte Pence bekend.

Het nieuwe akkoord maakt volgens de Amerikaanse vicepresident een einde aan het geweld in de regio. De met Turkije bereikte overeenkomst houdt ook in dat het land geen militaire operaties meer zal uitvoeren in de strategisch gelegen grensstad Kobani.

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu weigert echter om te spreken van een staakt-het-vuren: “Daarvoor zijn er twee legitieme partijen nodig. We kunnen het offensief enkel stopzetten als alle terroristische elementen zich volledig terugtrekken uit dit gebied”, klonk het. Turkije wil dat de veiligheidszone waaruit de Koerden zich moeten terugtrekken 32 kilometer diep is en zich uitstrekt vanaf de Eufraat in het oosten tot de Iraakse grens, aldus Cavusoglu. Turkije weigert de VS echter garanties te geven over Kobani, klinkt het.

Turken krijgen hun zin

Het nieuwe akkoord is in het voordeel van de Syrische Koerden, beklemtoont Pence, en zal een langdurige bufferzone creëren. De hechte relatie tussen de VS en de Koerden blijft volgens hem behouden, al blijven de VS bij hun beslissing om Amerikaanse militairen uit het gebied terug te trekken.

Zowel Turkije als de VS willen een vreedzame oplossing voor Syrië, klinkt het, en beide landen stellen het verslaan van Islamitische Staat als doel voorop. Met het akkoord krijgen de Turken hun verhoopte “veiligheidszone” langs de Syrisch-Turkse grens - een van de redenen voor het Turkse offensief. Deze “veiligheidszone” zal onder Turkse militaire controle komen te staan, aldus Cavusoglu.

President Trump zei vervolgens aan journalisten dat de Turkse president Erdogan een “stoere man” is die “gedaan heeft was juist is”. De Koerden zullen nu meer geneigd zijn om te doen wat ze moeten doen, beklemtoonde hij en Erdogan wordt volgende maand nog steeds verwacht op het Witte Huis. De sancties tegen Turkije zijn alvast niet meer nodig, aldus de president.

Humanitaire crisis

Het Turkse offensief leidde tot een nieuwe humanitaire crisis in Syrië. Meer dan 200.000 burgers sloegen op de vlucht en IS-strijders ontsnapten uit de Koerdische gevangenissen.

Trump wordt er zowel in eigen land als in het buitenland van beschuldigd dat hij de Koerdische strijders in de steek heeft gelaten door de Amerikaanse troepen uit de regio terug te trekken. De Koerden zijn de voornaamste bondgenoten van de VS in de strijd tegen het zelfverklaarde kalifaat van IS in Syrië. De Amerikaanse president noemde zijn beslissing woensdag echter nog “strategisch briljant” en waarschuwde Turkije voor verwoestende economische sancties als Erdogan en Pence niet tot een akkoord zouden komen.