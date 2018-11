Trump over admiraal op rust die bin Laden opspoorde: “Had wel veel sneller gemogen” jv

19 november 2018

12u21

Bron: Huffington Post, Time 0 Er gaat geen dag voorbij of Donald Trump zorgt voor opschudding. In een interview over, onder meer, zijn stokpaardje ‘fake news’, kwam admiraal op rust William McRaven nog eens ter sprake. McRaven is de man die in 2011 de leiding had over de Navy SEAL-operatie, waarbij de gezochte terrorist Osama bin Laden gedood werd. “Hadden we die niet veel sneller kunnen pakken?” vroeg Trump zich luidop af.

Trump bleef in het interview met Chris Wallace van Fox News bij zijn claim dat de mainstream berichtgeving over zijn presidentschap vals is. Over zijn eigen stijl zei Trump: “Ik zeg het gewoon wat anders dan eender wie voor mij”. Wallace rakelde daarna Trumps onenigheid met de gedecoreerde admiraal op rust, Bill McRaven, op. McRaven stapte in augustus op bij het Pentagon, nadat hij zware kritiek had geuit op Trump. De admiraal had Trumps constante uithalen naar de media “de grootste bedreigingen voor de democratie die ik ooit meemaakte” genoemd.

Trump had zijn reactie over McRaven al meteen klaar. “Hij steunt Hillary Clinton en Obama”, zei hij. “En eerlijk, zou het niet leuk geweest zijn mochten we Osama bin Laden veel sneller gevat hebben?” Wallace gaf de kijker na het interview nog mee dat McRaven nooit openlijk Clinton of Obama heeft gesteund. Wél bleek uit een gehackte mail dat de Democratische presidentieel medewerker John Podesta in 2016 dacht aan Bill McRaven als running mate voor Hillary Clinton.

McRaven zelf reageerde onthutst: “Ik heb Hillary Clinton nooit gesteund, noch iemand anders. Ik ben wel fan van president Obama en president George W. Bush, voor wie ik allebei gewerkt heb. Ik bewonder álle presidenten, los van hun partij, die de het ambt waardig invullen en het gebruiken om de natie te verenigen”.

Ook de moord op de Saudische journalist Jamal Khashoggi op de ambassade van Saudi-Arabië in Turkije kwam aan bod. Trump bleef er vaag over: “Zullen we het ooit weten?”

Over het incident met CNN-journalist Jim Acosta - Trump trok zijn accreditatie voor het Witte Huis in - zei de president dat iedereen zich maar moet gedragen naar de opgestelde regels. Een rechter oordeelde dat Acosta zijn accreditatie onmiddellijk moest terugkrijgen. Trump kwam met een eigenzinnige oplossing op de proppen. “Als hij zich niet gedraagt, dan smijten we hem buiten of dan ben ik gewoon weg. Dan staan jullie daar allemaal mooi.”

Tot slot gaf Donald Trump wél toe dat hij vorige maand beter naar de nationale militaire begraafplaats van Arlington was geweest om er de overleden soldaten te herdenken op Veterans Day.

Dat neemt niet weg dat Trump zichzelf sowieso erg hoog blijft inschatten. “Ik haat het, maar ik doe het toch. Ik zou mezelf een A+ geven, is dat genoeg?”