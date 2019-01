Trump organiseert eind februari nieuwe ontmoeting met Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un TT

18 januari 2019

20u35

Bron: Belga, Reuters 0 De Amerikaanse president Donald Trump zal in februari de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un ontmoeten. Dat maakte het Witte Huis vanavond bekend. Trump sprak vandaag met de Noord-Koreaanse toponderhandelaar Kim Yong-chol, een rechterhand van sterke man Kim Jong-un.

“De president kijkt ernaar uit voorzitter Kim te ontmoeten op een plaats die later nog wordt aangekondigd”, zei Trumps woordvoerster Sarah Sanders na een anderhalf uur durende ontmoeting tussen Trump en Kim Yong-chol, in het Oval Office. Tijdens de ontmoeting werden de denuclearisering en de tweede ontmoeting besproken. Kims komst naar de VS werd gezien als een voorbereiding op een mogelijke nieuwe ontmoeting tussen Trump en Kim Jong-un.

Waar de tweede ontmoeting plaats zal vinden, is dus nog niet bekend. De twee spraken elkaar in juni vorig jaar tijdens een historische eerste top tussen een Amerikaanse president en een Noord-Koreaanse leider ooit. Die top ging door in Singapore.



Eerder op de dag had Kim Yong-chol al een ontmoeting met Trumps minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo. Pompeo werd bij de start van het gesprek begeleid door Stephen Biegun, de Amerikaanse speciaal gezant voor Nood-Korea. Nog vandaag was een Noord-Koreaanse topdiplomate, Choe Son-hui, in Stockholm aangekomen .