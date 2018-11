Trump optimistisch over handelsdeal met China KVE

16 november 2018

20u01

Bron: Belga 0 De Amerikaanse president Donald Trump zegt optimistisch te zijn over het oplossen van het handelsconflict met China, nadat hij van Peking een antwoord heeft gekregen op zijn vragen.

Trump heeft later deze maand een ontmoeting met de Chinese president Xi Jinping op de G20-top in Argentinië. Volgens Trump is het antwoord van China vrij compleet, op vier à vijf grote zaken na.

"China wil een deal sluiten", aldus Trump tegenover journalisten. Mogelijk kan hierdoor worden afgezien van bijkomende Amerikaanse importheffingen op Chinese producten.

De Amerikaanse beurzen reageerden positief op de woorden van Trump. Beleggers zijn tuk op signalen dat het Witte Huis de handelsspanningen met China wil temperen.

Gisteren heeft de Amerikaanse minister van Handel Wilbur Ross nog verklaard dat Trump en Xi op de G20-top in Buenos Aires eind november in het beste geval een raamakkoord zouden kunnen sluiten, waarna nog maanden van onderhandelingen nodig zouden zijn.

Trump beschuldigt de Chinezen van oneerlijke handelspraktijken.

