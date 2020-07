Trump oppert uitstel Amerikaanse presidentsverkiezingen uit vrees voor “massale fraude” TT HLA

30 juli 2020

15u05

Bron: Reuters, ANP, Belga, Washington Post 68 Amerikaans president Donald Trump suggereert dat de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 3 november best uitgesteld worden om “fraude” te vermijden. Trump vaart al weken uit tegen het systeem van stemmen per post, wat veel staten nu invoeren om wachtrijen aan stemlokalen te vermijden in coronatijden. Volgens Trump zal er met dat systeem “massaal gefraudeerd” worden, een claim waar politieke wetenschappers echter geen enkele feitelijke grond in zien.



“Dit zal de meest onprecieze en frauduleuze verkiezing in de geschiedenis worden”, aldus Trump in een tweet. “Het zal beschamend zijn voor de Verenigde Staten. Stel de verkiezingen uit tot mensen correct en veilig kunnen stemmen???”, klinkt het verder. Het is de eerste keer dat Trump zo’n suggestie doet.

Stemmen per post

De Amerikaanse deelstaten kunnen grotendeels zelf beslissen hoe ze de verkiezingen organiseren. Als gevolg van de coronapandemie maken veel staten het dit jaar makkelijker om per post te stemmen, wat op twee manieren mogelijk is. Sommige staten bieden alle kiezers de mogelijkheid om hun stem per post uit te brengen (“universal mail-in voting”), waarbij alle geregistreerde kiezers een stembiljet in de bus krijgen, dat ze per post kunnen terug bezorgen. De meeste staten werken echter met een ‘afwezigheidsstem’ (“Absentee vote”), waarbij kiezers op voorhand een aanvraag moeten versturen om per post te kunnen stemmen. Het is het eerste ‘universele’ systeem, waarbij de stembiljetten naar alle kiezers worden gestuurd, dat volgens Trump zal zorgen voor fraude.

Volgens het Brennan Center for Justice van de Universiteit van New York is er echter geen bewijs dat het stemmen per post de kans op verkiezingsfraude verhoogt. Volgens de onderzoekers van het Brennan Center zijn er voldoende antifraudemaatregelen ingebouwd die het moeilijk tot onmogelijk maken om zich voor te doen als iemand anders of om stembrieven te stelen of na te maken.

Twitter

De president heeft eerder nog al kritiek geuit op het systeem dat “substantieel frauduleus” zou zijn. Zo heeft hij eerder al gezegd dat buitenlandse mogendheden zelf stembiljetten kunnen afdrukken. In mei bestempelde Twitter twee tweets van de Amerikaanse president over dit onderwerp als ‘misleidend’. De sociale netwerksite plaatste toen een link naar informatie over stemmen per post bij de berichten van Trump.

Congres

Trump, die achterloopt in de peilingen, kan niet eigenhandig besluiten om de presidentsverkiezing uit te stellen. In de wet staat dat die op de dinsdag na de eerste maandag in november gehouden moet houden, dit jaar is dat op 3 november. Enkel het Congres kan de datum van een presidentsverkiezing wijzigen. Daar zijn in het Huis van Afgevaardigden de Republikeinen in de minderheid.

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden voorspelde eind april al dat Trump zou proberen de verkiezingen uit te stellen. “Onthou mijn woorden, ik geloof dat Trump op de een of andere manier de verkiezingen van november zal uitstellen”, klonk het toen.

“Trump is doodsbang”

Volgens de Democraten wijst de suggestie van Trump erop dat hij zich realiseert dat hij wel eens zou kunnen verliezen van Joe Biden, die in de peilingen ruim op kop staat. Biden leidt die op dit moment met 50,1 procent, Trump hinkt achterop met 41,7 procent. In kiesmannen uitgedrukt, haalt de Democraat er op dit moment 278 binnen, tegenover 169 voor Trump. In vijf staten, goed voor 91 kiesmannen, geven de peilingen op dit moment geen duidelijke winnaar aan. Wie in november 270 kiesmannen binnenhaalt, wint uiteindelijk de verkiezingen.

“Donald Trump is doodsbang,” tweette de Democratische Kamala Harris, die genoemd wordt als mogelijke running mate voor Biden. “Hij weet dat hij gaat verliezen van @JoeBiden. Iedereen is nodig om dat gedaan te krijgen. We zien je bij de stembus op 3 november, @realDonaldTrump”, schrijft Harris.

Donald Trump is terrified. He knows he's going to lose to @JoeBiden. It will require every single one of us to make that happen.



