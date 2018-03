Trump opnieuw populairder bij Amerikanen TTR

29 maart 2018

18u09

Bron: Belga 0 De Amerikaanse president Donald Trump is volgens twee recente opiniepeilingen terug wat populairder geworden, wat te danken kan zijn aan de goede situatie van de Amerikaanse economie. Maar de Republikein blijft duidelijk onder de historische waarderingen van zijn voorgangers.

De populariteit van de president steeg tussen februari en maart van 35 naar 42 procent, volgens de maandelijkse bevragingen die werden uitgevoerd voor CNN en AP-NORC Center for Public Affairs Research. De peilingen hadden een foutenmarge van respectievelijk 3,7 en 4,2 punten.

Wat hij doet voor de economie van het land, valt in de smaak van 48 procent van de CNN-bevraagden tegen 45 procent die het dan weer afkeuren. Ook de grote belastingverlaging die in december door het Congres werd goedgekeurd, helpt hem want 46 procent van de Amerikanen steunen het fiscaal beleid van de Amerikaanse regering. Amerikanen zijn echter in de meerderheid tegen het huidige handelsbeleid en vinden hem volgens CNN te verzoenend tegenover Rusland.

De opwaartse trend is niet merkbaar in de wekelijkse enquête van het Gallup Institute, waarin Trump sinds mei vorig jaar onder de 40 procent zit.

Ter vergelijking met vorige presidenten na ongeveer 430 dagen Witte Huis had Obama in maart 2010 de steun van 49 procent van de Amerikanen, George W. Bush 79 procent - in de marge van de aanslagen van 9/11 - en Bill Clinton 51 procent in maart 1994.