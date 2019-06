Trump opnieuw beschuldigd van seksueel geweld Redactie

21 juni 2019

20u31

Bron: AD.nl 0 De Amerikaanse president wordt opnieuw beschuldigd van seksueel geweld. Journaliste E. Jean Carroll beweert 23 jaar geleden te zijn aangerand in een kleedkamer van het warenhuis Bergdorf Goodman in New York.

Donald Trump was toen nog vastgoedmagnaat. De aanranding gebeurde volgens Carroll eind 1995 of begin 1996, zo vertelt ze in een interview met New York Magazine dat vandaag gepubliceerd is.

Kanten bodysuit

De president herkende Carroll als ‘die adviesdame’. Hij vertelde haar dat hij in het warenhuis was om een cadeau voor ‘een meisje’ te kopen. E. Jean Carroll zegt dat Trump een kanten bodysuit voorstelde en hij drong er bij haar op aan om het te passen.



Toen ze de kleedkamers bereikten, duwde Trump haar tegen de muur, trok haar panty naar beneden en ging hij ‘met zijn vingers rond haar privégebied’. “Hij duwde zijn penis half in mij. Of helemaal, ik weet het niet zeker”, aldus de Amerikaanse.

Vergeten

New York Magazine schrijft dat Carroll twee vrienden vertelde over het incident nadat het was gebeurd. Ze adviseerden haar om naar de politie te gaan. Een ander zei dat ze de ontmoeting moest vergeten en waarschuwde dat Trumps juridische team achter haar aan zou komen.

Op de omslag van het tijdschrift draagt Carroll het Donna Karen-jasje dat ze die dag aanhad. Het is de eerste keer dat ze het draagt sinds het incident.

Zestiende vrouw

Een hoge ambtenaar van het Witte Huis reageert in een verklaring: “Dit is een volledig vals en onrealistisch verhaal dat 25 jaar na het vermeende plaatsvinden opduikt en dat eenvoudigweg is gemaakt om de president in een kwaad daglicht te zetten.”

Carroll is op zijn minst de zestiende vrouw die Trump beschuldigt van seksueel wangedrag. In het interview vertelt ze ook over een reeks andere gevallen van mishandeling, waaronder door een voormalig CEO. Ook die ontkent.

Anticiperend op de vraag waarom ze zo lang heeft gewacht om naar voren te komen, zegt Carroll: “Het ontvangen van doodsbedreigingen, uit mijn huis worden verdreven, ontslagen worden, door de modder worden gesleept, klonk nooit als een pleziertje. Ook ben ik een lafaard.”