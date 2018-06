Trump op ramkoers met Merkel: "Criminaliteit in Duitsland stijgt door migratie, maar de overheid wil er niet over berichten" TT

19 juni 2018

17u05

Bron: Belga, Reuters 13 Ook nadat de feiten zijn beweringen van gisteren ongelijk gaven, blijft de Amerikaanse president Donald Trump erbij: de criminaliteit in Duitsland neemt toe door de migratie. Dat de cijfers iets anders zeggen, komt volgens Trump bovendien omdat de overheid de feiten verzwijgt. Met zijn nieuwe claim brengt de Amerikaanse president de relaties met Duitsland helemaal naar een dieptepunt.

Trump verwijt de Duitse regering niet te willen berichten over een stijging van de criminaliteitscijfers. "De criminaliteit in Duitsland is met 10 procent gestegen sinds er migranten worden binnengelaten (maar ambtenaren willen over deze feiten niet berichten). In andere landen is het nog erger. Wees slim, Amerika!", tweette Trump deze namiddag.

Bewijzen of cijfers geeft Trump net als gisteren niet. Officiële overheidsstatistieken tonen nochtans aan dat er in 2017 het minst aantal misdrijven werden begaan in 25 jaar. In 2017 werden er 5,76 miljoen misdrijven geregistreerd, 9,6 procent minder dan in 2016. 34,8 procent van de misdaden werd vorig jaar begaan door buitenlanders, tegenover 40,8 procent in 2016.

Crime in Germany is up 10% plus (officials do not want to report these crimes) since migrants were accepted. Others countries are even worse. Be smart America! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Trump zei gisteren dat "het Duitse volk zich tegen haar leiders aan het keren is", nu migratie "de al zwakke coalitie in Berlijn door elkaar schudt". Heel Europa maakte een grote fout door "miljoenen mensen binnen te laten". De Amerikaanse president voegde eraan toe dat "misdaad in Duitsland sterk gestegen is", en besloot dat "we willen wat er met migratie in Europa gebeurt niet bij ons zien gebeuren!".

Met zijn nieuwe tweet gaat Trump opnieuw frontaal in de aanval tegen Duits bondskanselier Angela Merkel.

The people of Germany are turning against their leadership as migration is rocking the already tenuous Berlin coalition. Crime in Germany is way up. Big mistake made all over Europe in allowing millions of people in who have so strongly and violently changed their culture! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Trump ligt in eigen land onder vuur voor zijn eigen migratiebeleid. Ook enkele Republikeinse parlementsleden bekritiseren de president omdat migrantengezinnen aan de grens uit elkaar gehaald worden. Vrijdag liet de Amerikaanse regering weten dat in het kader van de nultolerantie inzake illegale immigratie bijna 2.000 kinderen van hun ouders waren gescheiden toen die laatste werden gearresteerd omdat ze zonder papieren de grens waren overgestoken. Minister van Justitie Jeff Sessions gebruikte een Bijbelvers om de praktijk te rechtvaardigen.