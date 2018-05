Trump op NRA-conventie: "Als er tijdens aanslagen in Parijs één burger was met een wapen, hadden we een heel ander verhaal" kv

04 mei 2018

20u16 12 De Amerikaanse president Donald Trump en vicepresident Mike Pence zijn niet gewonnen voor een strengere wapenwet. Dat verklaarden ze vandaag in Dallas op de jaarlijkse conventie van de National Rifle Association (NRA), de Amerikaanse wapenlobby. Hun uitspraken kwamen er amper drie maanden na de schietpartij op de school in Florida die aan zeventien mensen het leven kostte.

Naar schatting 80.000 wapenliefhebbers, waaronder vicepresident Mike Pence, zijn dit weekend in Dallas, Texas bijeengekomen voor de jaarlijkse NRA-conventie. Ironisch genoeg mogen de gasten die de toespraken bijwonen geen wapens dragen volgens de veiligheidsvoorschriften van de Amerikaanse Geheime Dienst. In de overige zalen van het congrescentrum zijn vuurwapens wel toegestaan.

Het was Mike Pence die al eerste het publiek toesprak. Pence is zelf lid van de NRA, beklemtoonde hij en hij garandeerde de toehoorders dat ze met hem en Trump “twee vrienden in het Witte Huis” hebben. Pence is een voorstander van het idee om leerkrachten in scholen te bewapenen, "want de snelste manier om een slechte kerel met een wapen tegen te houden, is een goede kerel met een wapen". "Vuurwapens in de handen van Amerikaanse burgers maken onze gemeenschap veiliger, niet onveiliger", zei hij.

De snelste manier om een slechte kerel met een wapen tegen te houden, is een goede kerel met een wapen. Mike Pence, vicepresident van de VS

Aanslagen Parijs

Kort nadien kwam ook president Trump ten tonele. Het is al de vierde keer dat Trump een toespraak houdt voor de machtige lobbygroep. Vorig jaar was hij overigens de eerste president in 34 jaar die een toespraak op de bijeenkomst hield: hij verzekerde de toehoorders toen dat ze "een echte vriend" in het Witte Huis hebben. "Jullie Tweede Amendement ligt onder vuur, maar het zal niet onder vuur liggen zolang ik president ben", garandeerde hij vandaag opnieuw.

Als er tijdens de aanslagen in Parijs één burger of veiligheidsagent was geweest met een wapen, was het een heel ander verhaal geweest. President Donald Trump

"Frankrijk heeft de strengste wapenwet ter wereld", haalde hij aan, verwijzend naar de aanslagen in Parijs in 2015 en dat is volgens de Amerikaanse president geen goede zaak. "Als er één veiligheidsagent of burger of iemand uit deze zaal aanwezig was geweest met een wapen, was het een heel ander verhaal geweest", verklaarde hij onder luid gejuich.

Ter vergelijking: in 2015 werden er in de VS 4,88 moorden per 100.000 inwoners gepleegd, in Frankrijk 1,58.

Veiligheid op scholen

Trump verklaarde dat hij wetgeving heeft goedgekeurd die twee miljard dollar vrijmaakt om de veiligheid op scholen te verbeteren. Er wordt geïnvesteerd in metaaldetectors, veiligheidspersoneel en in geestelijke gezondheidszorg. "We geloven er sterk in om goed opgeleide leerkrachten een verborgen wapen te laten dragen", klonk het. "De leerkrachten houden van hun leerlingen, ze willen hen beschermen, maar we moeten hen de kans geven", aldus Trump.

De leerkrachten houden van hun leerlingen, ze willen hen beschermen, maar we moeten hen de kans geven. President Donald Trump

En we willen goed opgeleide veiligheidsagenten", zei hij. Volgens de president zullen de bewakingsagenten mogelijke aanslagplegers afschrikken. "De zieke individuen moeten weten dat hun leven zal eindigen bij een aanslag. Als ze dat weten, zullen ze niet naar binnen gaan", klonk het.

Zijn woorden werden op applaus en gejuich onthaald? "USA, USA, USA", scandeerde het publiek.

Stemmen ronselen

Trump kreeg tijdens zien kiescampagne ongeveer 30 miljoen dollar toegestopt door de NRA en is een grote voorstander van het recht op vrije wapendracht.

In november staan de VS voor nieuwe tussentijdse verkiezingen en het ziet ernaar uit dat de Republikeinen zware klappen zullen krijgen. Trump heeft de stemmen van de wapenliefhebbers nodig om een zware nederlaag af te wenden. "We mogen niet zelfvoldaan worden, we moeten de tussentijdse verkiezingen winnen", aldus de president vandaag.

De zieke individuen moeten weten dat hun leven zal eindigen bij een aanslag. Als ze dat weten, zullen ze niet naar binnen gaan. President Donald Trump

Democraten

Tijdens de verkiezingen van 2016 beweerde Trump dat de Amerikanen onder zijn Democratische tegenstanders hun wapens zouden moeten inleveren.

De meeste Democraten zijn inderdaad gewonnen voor een strengere wapenwet, maar hun specifieke wetsvoorstellen, zoals een verplicht antecedentenonderzoek voor iedereen die een wapen wil kopen, en een verbod op aanvalswapens, zouden echter niet ingaan tegen het Tweede Amendement van de Amerikaanse grondwet dat de vrije wapendracht garandeert.

Keerpunt

Na de schietpartij op de Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida, waarbij op 14 februari 17 mensen om het leven kwamen, beloofde Trump dat hij werk zou maken van een strengere wapenwet, maar daar kwam uiteindelijk niets van in huis. Hij kreeg in het Witte Huis twee keer medewerkers van de NRA over de vloer en schaarde zich uiteindelijk achter hun voorstel om leerkrachten te bewapenen om massaschietpartijen op scholen te voorkomen.

De aanval vormde een keerpunt in het wapendebat: over het hele land kwamen betogers, vooral jongeren, op straat om een strengere wapenwet te eisen. In de hoofdstad Washington vond de grootste betoging ooit plaats.

Tijdens een rondvraag van Reuters en Ipsos in maart 2018 gaf 54 procent van de respondenten aan een voorstander te zijn van een strenger wapenbeleid. Bij een gelijkaardige rondvraag in 2012 was dat slechts 39 procent. Opvallend is dat 40 procent van de Republikeinse ondervraagden een strengere wapenwet wil, bijna een verdubbeling van de 22 procent in april 2012.

Protest

De politie in Dallas verwacht zich ook vandaag aan grote betogingen tijdens de bijeenkomst, van zowel voor- als tegenstanders van vuurwapens. Zo is er onder andere een 'die-in' gepland: een protest waarbij de betogers doen alsof ze dood zijn.