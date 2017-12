Trump op een zucht van omstreden belastinghervorming avh

09u45

De Amerikaanse president Donald Trump heeft met zijn plannen voor een grondige belastinghervorming zijn doel binnen handbereik.

Twee Republikeinse Senatoren, die eerder hadden gedreigd een gezamenlijke versie van het omstreden wetsvoorstel in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden te verwerpen, kondigden gisteren aan toch het licht op groen te zullen zetten. Daarmee is het nagenoeg zeker dat de wetsherziening volgende week door beide Kamers van het Congres met de meerderheid van Republikeinse stemmen zal aangenomen worden.

Trump kan de wet zoals hij had gehoopt waarschijnlijk nog voor Kerstmis ondertekenen, mogelijk woensdag al. Het zou zijn eerste grote succes in het Congres zijn sinds zijn ambtsaanvaarding in januari. Tot dusver had de president zijn in de verkiezingscampagne aangekondigde plannen grotendeels met decreten omgezet.

Voor de rijken

De Democraten willen de hervorming en bloc verwerpen. Ze hekelen dat die vooral ten goede komt van de ondernemingen en de rijken en niet, zoals Trump beweert, de laagverdieners en de middenklasse. Volgens berekeningen van onafhankelijke instanties zal de hervorming bovendien het begrotingstekort binnen de tien jaar met een biljoen dollar laten aanzwellen.

Centraal in het 500 bladzijden tellende voorstel is een enorme vermindering van de vennootschapsbelastingen van momenteel 35 naar 21 procent. De huidige basisaftrek voor particulieren wordt bijna verdubbeld, maar daardoor kunnen vele uitgaven niet meer fiscaal afgetrokken worden. Dat kan voor vele belastingbetalers met een gemiddeld inkomen betekenen, dat ze alsnog meer zullen moeten betalen.

Het blijft bij zeven belastingcategorieën, maar met gunstigere tarieven, dus ook voor de rijksten. Het maximale belastingtarief daalt van 39,6 naar 37 procent, dat is de grootste verlaging in vergelijking met het huidige systeem. Welstellenden kunnen ook massaal profiteren van erg genereuze regelingen bij de successierechten.