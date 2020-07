Trump: “Ook blanken worden door de politie gedood” IB

15 juli 2020

00u14

Bron: Belga 5 De dood van George Floyd eind maart tijdens zijn arrestatie was "vreselijk", maar er worden ook blanken gedood door de politie. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump dinsdag gezegd in een interview met CBS.

Trump kreeg tijdens het interview de vraag waarom er nog steeds Afro-Amerikanen gedood worden in de VS. "Blanken ook, blanken ook", antwoordde de Amerikaanse president. "Wat een vreselijke vraag. Blanken worden ook gedood, meer blanken zelfs."

In de Verenigde Staten vinden al sinds eind mei hevige protesten plaats tegen systemisch racisme en politiegeweld. De woede van de "Black Lives Matter"-beweging werd weer aangewakkerd door de dood van George Floyd, die verstikt werd door het gewelddadig optreden van een politieagent.

Proportioneel meer zwarte Amerikanen gedood

Er bestaan in de VS geen data over politieagenten die betrokken zijn bij overlijdens. Verschillende universiteiten hebben aangetoond dat het aantal blanken dat door de politie wordt gedood in absolute cijfers inderdaad hoger ligt, maar dat er proportioneel gezien wel veel meer zwarte Amerikanen gedood worden.