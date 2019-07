Trump ontvangt twee nog levende astronauten Apollo 11 op Witte Huis LH

19 juli 2019

20u01

Bron: Belga 0 De Amerikaanse president Donald Trump heeft vandaag de twee nog levende astronauten van de Apollo 11-missie, Buzz Aldrin et Michael Collins, op het Witte Huis ontvangen aan de vooravond van de 50ste verjaardag van de eerste landing van mensen op de maan.

"Morgen is een grote dag", zei Donald Trump. "Vijftig jaar nadat we een mooie Amerikaanse vlag op de maan hebben geplant." "We geven haar weer glamour", zei hij over de verkenning van de ruimte. "Het is mooi."

Neil Armstrong, de eerste man die voet zette op de maan en die het bevel voerde over de missie Apollo 11, overleed in 2012. Zijn zonen Eric en Mark, alsook hun gezinnen waren aanwezig in het Oval Office.



Buzz Aldrin, vandaag 89 jaar oud, betrad de maan kort na Armstrong. Michael Collins (88) bleef aan boord van het ruimtevaartuig waarmee de ploeg naar de aarde terugkeerde. Ze waren op 16 juli 1969 opgestegen en Armstrong en Aldrin waren op 20 juli met de maanlander op de maan geland.



De verjaardag wordt morgen vooral in Houston gevierd, waar zich de controlekamer van de NASA bevond in het ruimtevaartcentrum Johnson.



"Had net een uitstekende ontmoeting met president Donald Trump! We spraken over de toekomst van Amerika in de ruimte, over hoe de uitdagingen aan te gaan, en de noodzaak om voorbij de horizon te blijven exploreren", zo stond op de Twitter-pagina van Buzz Aldrin (die woensdag zei dat medewerkers voor hem twitterden). "Keep America great in space! ", aldus Buzz.

Lees ook: 11 dingen die u nog niet wist over de maanmissie