Trump ontvangt Poolse president in het Witte Huis: “Wellicht verplaatsen we militairen van Duitsland naar Polen” ADN

24 juni 2020

23u28

Bron: Belga, ANP 1 De Amerikaanse president Trump heeft voor het eerst tijdens de coronacrisis weer een buitenlandse leider ontvangen in het Witte Huis in Washington. Het betrof de Poolse president Andrzej Duda. Trump zegt dat de VS wellicht een deel van de Amerikaanse troepen die nu in Duitsland gelegerd zijn, zal verplaatsen naar Polen.

Donald Trump is al langer boos op Duitsland omdat het land ‘te weinig uitgeeft aan defensie’ en de NAVO-afspraken daarrond niet nakomt. Onlangs kondigde hij aan dat hij het aantal Amerikaanse militairen in Duitsland wil verlagen tot 25.000. Momenteel zijn er 34.000 Amerikaanse soldaten in Duitsland. Bij die strijdkrachten werken nog eens 17.000 Amerikaanse burgers.

Op naar Polen

Trump heeft het voornemen van die afbouw nu nog eens bevestigd en zegt dat hij een deel van de troepen naar huis haalt. Een ander deel wordt elders gestationeerd, onder meer in Polen. De regering in Warschau zal daarvoor betalen, aldus Trump op een persconferentie met Duda.



De Poolse regering heeft al meermaals gesuggereerd om Amerikaanse troepen in Polen te legeren. Polen, dat decennia gebukt ging onder het communistische regime in Moskou, ziet de alliantie als een garantie tegen Russische agressie.

(Lees verder onder de foto)

‘Standvastige partner’

Trump sprak woensdag vol lof over de Poolse regering. Hij noemde Polen een standvastige partner en benadrukt dat dit NAVO-land wèl 2 procent van zijn nationaal inkomen uitgeeft aan defensie. De president maakte al herhaaldelijk duidelijk dat andere landen een voorbeeld aan Polen moeten nemen, zoals Duitsland.

Voor de Poolse president geldt het bezoek in het Witte Huis als belangrijke steun in de rug tijdens zijn verkiezingscampagne. Hij wil op 28 juni herverkozen worden. Duda riep Trump op geen troepen uit Europa weg te halen. Hij noemde de aanwezigheid van de NAVO in zijn land ‘cruciaal’.

Nog een steek naar Duitsland

De Amerikaanse president kreeg de vraag voorgeschoteld hoe Rusland op de verplaatsing van troepen zou reageren.

In zijn antwoord haalde Trump opnieuw uit naar Duitsland, omdat dat land gas uit Rusland importeert. "Ik denk dat dit (de verhuis van militairen, nvdr) een sterk signaal aan Rusland is, maar ik denk dat het feit dat Duitsland Rusland miljarden dollars betaalt om energie te kopen via de pijpleiding een nog veel sterker signaal is", zei Trump.

De Amerikaanse president maakte zich in het verleden al boos over de Nord Stream 2 pipeline, de nieuwe gasleiding die de aanvoer van Russisch gas in Europa aanzienlijk verhoogt.

