Trump ontvangt Macron in het Witte Huis

24 april 2018

01u56

Bron: Belga 1 De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn Franse collega Emmanuel Macron ontvangen in het Witte Huis. Macron is de eerste buitenlandse gast waarvoor Trump sinds het begin van zijn ambtstermijn een officieel staatsbezoek organiseerde.

Beide presidenten plantten in het Witte Huis een eik. De steeneik komt uit een bos in het Franse departement Aisne, waar aan het einde van de Eerste Wereldoorlog duizenden soldaten het leven lieten. Bij de ceremonie waren ook first lady's Melania Trump en Brigitte Macron aanwezig.

Driedaags staatsbezoek

Macron kwam gisterenmiddag aan voor een driedaags staatsbezoek. Hij werd eerst in de binnenstad van Washington gezien aan de zijde van zijn echtgenote Brigitte. Na een diner op Mount Vernon, waar de eerste president van de VS heeft gewoond, George Washington, staan er vandaag gesprekken op het programma.

Onder meer de toekomst van het nucleair akkoord met Iran zal daar ter sprake komen, de strategie in Syrië en een mogelijke oplossing van het handelsconflict tussen de VS en Europa. Vrijdag wordt Duits bondskanselier Angela Merkel verwacht voor een werkbezoek in Washington.