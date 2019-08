Trump ontvangt “heel mooie” brief van Kim Jong-un LH

09 augustus 2019

16u46

Bron: ANP 0 De Amerikaanse president Donald Trump heeft een "heel mooie brief" van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un gekregen. Volgens de president is dit mogelijk een opstapje naar een nieuwe ontmoeting tussen de twee leiders. Wat er in de brief staat, heeft de president niet gezegd.

Noord-Korea is vorige week weer begonnen met het testen van raketsystemen. Eerder zei Trump al dat de lanceringen vanuit Noord-Korea geen enkel verdrag schenden en daarom geen kwaad kunnen.

Het Koreaanse staatspersbureau KCNA noemde de raketlanceringen een "waarschuwing aan Zuid-Korea". Zuid-Korea en de Verenigde Staten willen binnenkort weer gezamenlijke militaire oefeningen houden. Dat is een doorn in het oog van Kim Jong-un.

Trump zei vandaag dat hij het met Kim eens is. “Ik heb oorlogje spelen met Zuid-Korea nooit leuk gevonden.”

De twee ontmoetten elkaar al drie keer. De laatste ontmoeting vond plaats in juli in de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea. Voordien waren er bijeenkomsten in Singapore en Hanoi.