Trump ontvangt Erdogan in het Witte Huis ADN

13 november 2019

19u23

Bron: ANP 0 De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn Turkse ambtgenoot Recep Tayyip Erdogan ontvangen op het Witte Huis. Trump prees zijn gast als een zeer gerespecteerde figuur in de regio en zei dat de relatie tussen de VS en Turkije goed is.

Maar er zijn talrijke wrijvingen tussen de twee NAVO-bondgenoten, onder meer over de Amerikaanse steun aan Koerdische strijders in Noord-Syrië, over de Turkse inval in dat gebied, over de Turkse aanschaf van Russische luchtafweer, over handelspolitiek en de rol van Turkije in het project van gevechtsvliegtuig F35. Trump zei dat het bestand tussen Turkse troepen in Noord-Syrië en de Koerdische Syriërs “gelukkig standhoudt”.

De twee leiders zullen morgen met hun echtgenoten in het Witte Huis samen eten en vervolgens gaan de twee in conclaaf. Erdogan heeft gezegd dat hij het ook over de islamitische politicus en filosoof Fethullah Gülen wil hebben. De Turkse president houdt deze al jaren in Pennsylvania wonende rivaal verantwoordelijk voor de bloedige en mislukte couppoging in 2016 in zijn land.



Trump zei ook dat hij niet kijkt naar de hoorzittingen van het Congres met betrekking tot de pogingen van Democraten een afzettingsprocedure tegen Trump te starten. Hij vindt dat “een heksenjacht” en heeft er naar eigen zeggen “geen tijd” voor.