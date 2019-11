Trump ontvangt Erdogan in het Witte Huis: “Grote fan van hem” ADN

13 november 2019

19u23

Bron: ANP, Belga 0 De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn Turkse ambtgenoot Recep Tayyip Erdogan ontvangen op het Witte Huis. Trump prees zijn gast als een zeer gerespecteerde figuur en zei dat de relatie tussen de VS en Turkije goed is.

Erdogan was vandaag bij Trump op de koffie in Washington, om de spanningen tussen Turkije en de VS weg te masseren. Die waren danig opgelopen sinds de Turkse inval in het noordoosten van Syrië, om de Koerden daar te verdrijven. Zij waren bondgenoten van de VS in de strijd tegen IS.

Productief

Trump verklaarde vanavond dat hij “eerlijke en productieve” gesprekken had met zijn Turkse ambtgenoot. Hij zei dat het staakt-het-vuren tussen Turkije en de Syrische Koerden gelukkig grotendeels standhoudt. “Het is een complexe situatie”, aldus de Amerikaanse president, die herhaalde dat Koerden en Turken al “honderden jaren” aan het vechten zijn.



“Ik ben een grote fan van de president”, liet Trump zich nog ontvallen. Hij zei ook dat “Turkije, zoals iedereen weet, een belangrijke bondgenoot is in de Navo”.

Wrijvingen

Maar er zijn wel degelijke talrijke wrijvingen tussen de twee NAVO-bondgenoten, naast het Turkse offensief onder meer ook nog over de Turkse aanschaf van Russische luchtafweer, over handelspolitiek en de rol van Turkije in het project van gevechtsvliegtuig F35.

Erdogan heeft gezegd dat hij het ook over de islamitische politicus en filosoof Fethullah Gülen wil hebben. De Turkse president houdt deze al jaren in Pennsylvania wonende rivaal verantwoordelijk voor de bloedige en mislukte couppoging in 2016 in zijn land.