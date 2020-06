Trump ontslaat federaal procureur die zijn getrouwen vuur aan de schenen legt TT TTR KV

20 juni 2020

06u28

Bron: ANP, Belga 0 P resident Donald Trump heeft Geoffrey Berman ontslagen, federaal procureur in Manhattan. Die voerde een onderzoek naar verschillende medewerkers van Trump, zoals onder meer zijn voormalige advocaat Michael Cohen en Rudy Giuliani. Berman leidde ook het onderzoek in de misbruikzaak rond Jeffrey Epstein. In een communiqué bevestigt Berman dat hij is ontslagen en met onmiddellijke ingang vertrekt.

Berman werd aangespoord om zelf ontslag te nemen, maar weigerde dat publiekelijk. “Omdat u verklaard heeft dat u niet van plan bent te vertrekken, heb ik vandaag aan de president gevraagd om u te ontslaan en dat heeft hij bevestigd”, aldus de minister van Justitie in een persbericht.

Procureur-generaal William Barr maakte gisteren in een persbericht bekend dat Trump van plan is voorzitter Jay Clayton van de Securities and Exchange Commission, de toezichthouder van de Amerikaanse beurzen, voor te dragen om Berman te vervangen als openbaar aanklager in New York.

Berman reageerde verbaasd. "Ik heb vanavond in een persbericht van de procureur-generaal vernomen dat ik 'aftrad'. Ik ben niet afgetreden en ben niet van plan mijn functie neer te leggen", zei hij eerder in een verklaring.

Sinds Berman in januari 2018 werd benoemd, schuwde hij het niet om invloedrijke figuren rondom Trump aan te pakken. Hij hield toezicht op de vervolging van Michael Cohen, de voormalige persoonlijke advocaat van Trump, klaagde twee Giuliani-medewerkers aan en lanceerde een onderzoek naar Giuliani in verband met zijn pogingen om vuil op te graven in Oekraïne tegen politieke tegenstanders van Trump.

Opvallend is dat president Trump voorlopig niet wil bevestigen dat hij Berman heeft ontslagen. “Dat is zijn zaak”, zegt hij over de beslissing van minister Barr. “Ik ben niet betrokken”, zo verklaarde Trump nog vlak voordat hij naar de verkiezingsmeeting in Tulsa (Oklahoma) vertrok.

Terwijl de Senaat de benoeming van Clayton overweegt, heeft Trump een andere districtsofficier in New York, Craig Carpenito, benoemd om tijdelijk de post van Berman waar te nemen, zei Barr in zijn verklaring.