Trump ontmoet rechterhand Kim Jong-un in Witte Huis: nieuwe ontmoeting met Noord-Koreaanse leider op til?

TT

18 januari 2019

18u35

Bron: Belga

0

De Amerikaanse president Donald Trump ontmoet later vandaag de Noord-Koreaanse toponderhandelaar Kim Yong-chol, een rechterhand van sterke man Kim Jong-un. Trumps woordvoerster bevestigde dat ze elkaar in het Oval Office zullen zien. Eerder op de dag had Kim al een ontmoeting met Trumps minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo.