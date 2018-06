Trump ontmoet premier Singapore, laatste voorbereidingen voor historische top ADN

11 juni 2018

09u00

Bron: Belga, ANP 1 De dag voor de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un in Singapore, heeft Trump de Singaporese premier Lee Hsien Loong gesproken. Intussen zitten d elegaties uit de Verenigde Staten en Noord-Korea om de tafel om de laatste voorbereidingen te treffen voor de top met hun leiders.

Na een gesprek met de premier achter gesloten deuren, staat ook nog een lunch op het menu waaraan ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo, nationaal veiligheidsadviseur John Bolton, stafchef John Kelly en politieke raadgever Stephen Miller zullen deelnemen. Kim Jong-un had de Singaporese premier zondag bij zijn aankomst al kort gesproken.

In de ochtend spraken delegaties uit Noord-Korea en de VS in Singapore elkaar voor een laatste keer voor de topontmoeting. De Amerikaanse delegatie wordt geleid door de ambassadeur op de Filipijnen, Sung Kim, een uitgewezen Korea-expert. Hij was in 2008 benoemd tot speciaal gezant voor Noord-Korea en heeft onder andere als ambassadeur in Zuid-Korea gewerkt.

Het overleg van vandaag lijkt bedoeld te zijn om op de valreep nog vooruitgang te boeken. Er was eerder nog geen overeenstemming over de definitie van 'denuclearisatie', zei een Amerikaanse functionaris tegen persbureau Reuters. Ook zouden de Amerikanen concrete toezeggingen willen over de ontmanteling van het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma.

De Amerikaanse minister Mike Pompeo (Buitenlandse Zaken) schreef op Twitter dat zijn land inzet op de "volledige, verifieerbare en onomkeerbare denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland''.

Trump ontmoet morgen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De leiders hebben volgens een bron in het Amerikaanse kamp eerst een persoonlijke ontmoeting, die ongeveer twee uur moet duren. De bron omschreef dat als een "plusvariant van een kennismakingsgesprek''.