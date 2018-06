Trump ontmoet de families van Amerikanen die vermoord werden door illegale migranten Nathalie De Bisschop

23 juni 2018

10u28

Bron: VTM Nieuws 0 De Amerikaanse president Donald Trump ontmoet de families van Amerikanen die vermoord werden door illegale migranten. “Dit zijn de Amerikaanse burgers die permanent van hun geliefden gescheiden zijn”, zegt de president in zijn toespraak.

“Je hoort steeds de andere kant, maar je hoort nooit deze kant van het verhaal”, zegt Trump nog. De president herhaalt dat het woord ‘permanent’ belangrijk is. “Deze mensen zijn niet gescheiden voor één dag of voor twee dagen. Ze zijn permanent gescheiden.”

Daarmee verwijst hij onmiskenbaar naar de heisa in zijn land de afgelopen dagen en weken. Daar kwam namelijk aan het licht dat kinderen van hun ouders gescheiden worden en apart worden opgesloten in cellen. De hartverscheurende geluidsfragmenten gingen de hele wereld rond.