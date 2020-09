Trump ontkent stellig dat hij gevallen oorlogssoldaten “losers” en “suckers” noemde Joeri Vlemings

04 september 2020

11u19

Bron: The Atlantic, The Guardian 6 De Amerikaanse president Donald Trump sprak zich herhaaldelijk denigrerend uit over militairen die het leven lieten in een oorlog. Ook wou hij geen gewonde oud-strijders met amputaties in militaire parades. “Niemand wil dat zien”, argumenteerde hij. Dat vernam The Atlantic uit verscheidene bronnen. Trump ontkent alles ten stelligste.



In november 2018 kreeg Trump al de wind van voren omdat hij een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Aisne-Marne nabij Parijs had geannuleerd. Hij stak het toen op het regenweer en zei dat de helikopter niet kon uitvliegen en dat de Secret Service hem niet met de auto kon brengen. Dat was gelogen, schrijft The Atlantic. Volgens het tijdschrift vreesde Trump dat de regen zijn haar in de war zou brengen en vond hij het niet belangrijk om Amerikaanse gevallen soldaten te eren. The Atlantic vernam dat van vier bronnen uit de eerste hand.

“Waarom zou ik naar dat kerkhof gaan? Het ligt er vol losers”, had Trump volgens de bronnen ‘s morgens aan zijn staf gezegd. In een ander gesprek diezelfde dag noemde Trump de meer dan 1.800 mariniers die sneuvelden in de slag bij het Belleaubos “suckers” (sukkels), omdat ze er niet in waren geslaagd in leven te blijven. De slag bij het Belleaubos vond in juni 1918 plaats. Het was de eerste grote aanval op de Duitsers van de geallieerden en de Amerikanen. Die konden beletten dat de Duitse troepen verder oprukten naar Parijs. “Wie waren de goeden in deze oorlog?”, vroeg Trump. De president begreep ook niet waarom de VS zich achter de geallieerden schaarden.

The Atlantic schrijft ook dat Trump op Memorial Day in 2017 met John Kelly, die even later zijn stafchef zou worden, naar de militaire begraafplaats van Arlington ging om het graf van Kelly’s zoon, Robert, te bezoeken. Robert Kelly sneuvelde in 2010 als 29-jarige marinier in Afghanistan. Bij het graf vroeg Trump aan vader John Kelly: ‘Ik snap het niet, wat zat er dan voor henzelf in?’

De uitlatingen doen denken aan wat Donald Trump, die zelf nooit in het leger diende, in 2015 zei over senator John McCain, die meer dan vijf jaar krijgsgevangene was in Noord-Vietnam. “Hij is geen oorlogsheld. Ik hou van mensen die zich niet lieten gevangennemen”, klonk het toen. Toen McCain in 2018 stierf, zou Trump, volgens The Atlantic, aan zijn medewerkers hebben gezegd: “We gaan de begrafenis van die loser niet steunen”. Hij zou ook woedend geweest zijn omdat de Amerikaanse vlaggen halfstok hingen. “Waarom doen we dat, verdomme? De kerel was een fucking loser.”

Ook ex-president George H.W. Bush heeft Trump - nog altijd luidens de bronnen van The Atlantic - een loser genoemd, omdat Bush als luchtmachtpiloot in de Tweede Wereldoorlog werd neergehaald door de Japanners. Bush werd niet gevangengenomen: een Amerikaanse onderzeeër kon hem na drie uur drijven op een opblaasbaar vlot uit de zee opvissen.

Aan persagentschap AP bevestigde een anonieme legerbron dat Trump in 2018 inderdaad had gezegd dat de Amerikaanse militaire begraafplaats bij Parijs “vol met losers” lag. Dezelfde persoon bevestigde ook de ongepaste opmerking van Trump aan John Kelly in 2017.

Trump zelf ontkent in alle talen dat hij ook maar één van de vermelde laatdunkende uitspraken heeft gedaan. “Het idee alleen al dat ik negatieve verklaringen zou afleggen tegenover onze militairen en gevallen helden, terwijl niemand heeft gedaan wat ik heb gedaan” voor de Amerikaanse strijdkrachten, aldus Trump. “Het is een complete leugen... Het is een schande.”

In een reactie zei Joe Biden: “Als het allemaal waar is wat in The Atlantic staat, dan toont dit nog maar eens aan hoe verschillend Trump en ik de rol van de Amerikaanse president zien”.