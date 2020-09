Trump ontkent dat hij ziekenhuis bezocht na reeks miniberoertes KVDS

02 september 2020

10u00 3 De Amerikaanse president Donald Trump heeft op Twitter ontkend dat hij eind vorig jaar naar het ziekenhuis ging na een reeks miniberoertes. Dat deed hij na de publicatie van een nieuw boek, dat gewag maakt van een onaangekondigd bezoek van de president aan het Walter Reed Hospital in de staat Maryland, in november vorig jaar.

Het nieuwe boek – Donald Trump v. The United States – is van de hand van Michael Schmidt, een journalist van de krant The New York Times. Die schrijft dat hij in de uren voor het onaangekondigde bezoek van Trump aan het Walter Reed National Military Medical Center in Bethesda te weten kwam “dat vicepresident Mike Pence stand-by was om tijdelijk het presidentschap over te nemen als Trump een ingreep moest ondergaan waarbij hij volledig verdoofd moest worden”.

John F. Kennedy

Het Walter Reed is een van de meest prominente ziekenhuizen van het Amerikaanse leger en sinds de opening in 1940 de plaats waar heel wat Amerikaanse presidenten en vicepresidenten behandeld werden. Onder meer president Ronald Reagan onderging er in de jaren tachtig operaties en ook de autopsie op de vermoorde president John F. Kennedy werd er in 1963 uitgevoerd.

“Het houdt nooit op”, tweette Trump dinsdagavond. “Nu beweren ze dat jullie favoriete president, ik, naar het Walter Reed Medical Center ging na een reeks van miniberoertes. Dat is deze kandidaat (voor de presidentsverkiezingen in november, red.) nooit overkomen. Fake news. Misschien verwijzen ze naar een andere kandidaat van een andere partij.”

It never ends! Now they are trying to say that your favorite President, me, went to Walter Reed Medical Center, having suffered a series of mini-strokes. Never happened to THIS candidate - FAKE NEWS. Perhaps they are referring to another candidate from another Party! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Ook de lijfarts van de president Sean Conley reageerde. “Ik kan bevestigen dat president Trump geen beroerte, geen miniberoerte of enige andere acute hart- en vaatproblemen heeft gehad of daarvoor behandeld is, zoals verkeerdelijk beweerd wordt in de media”, klonk het.

De auteur van het nieuwe boek over Trump beklemtoonde daarop dat hij nooit had geschreven dat er sprake was van een reeks miniberoertes of enige andere gezondheidsklachten als reden voor het bezoek van de president aan het Walter Reed Hospital.

Succesauteur

De miniberoertes werden wel vermeld door iemand anders: succesauteur en rabiaat Trumpcriticus Don Winslow. Die tweette op 1 augustus dat zeker drie bronnen hem bevestigd hadden dat de president “een reeks miniberoertes” had gehad.

Intussen reageerde Trump nog een tweede keer op Twitter. “Mike Pence werd nooit op stand-by gezet en er waren geen miniberoertes”, schreef hij dinsdagochtend. “Dit is nog meer fake news van CNN (dat ook verslag uitbracht over het boek, maar de miniberoertes niet vermeldde, red.), een vals verhaal. De reden van het bezoek aan het Walter Reed, in aanwezigheid van het voltallige perskorps, was het afwerken van mijn jaarlijkse fysieke controle. Het was een kort bezoek, waarna ik (met de pers) terugkeerde naar het Witte Huis.”

Mike Pence was never put on standby, & there were no mini-strokes. This is just more Fake News by @CNN, a phony story. The reason for the visit to Walter Reed, together with the full press pool, was to complete my yearly physical. Short visit, then returned (with press) to W.H... https://t.co/GUVdbJRvqD Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

In een tweet van 17 november vorig jaar maakte Trump gewag van het bezoek aan het Walter Reed. “Ik heb de geweldige familie bezocht van een jongeman die een belangrijke operatie onderging in het Walter Reed Medical Center. Dit zijn echt enkele van de beste dokters ter wereld. Ik ben ook begonnen met deel één van mijn jaarlijkse medische check-up. Alles is dik in orde. Ik zal het onderzoek volgend jaar afwerken.”

Het Witte Huis heeft tot op vandaag evenwel niet verklaard waarom het bezoek aan het ziekenhuis niet gepland of aangekondigd was. In tegenstelling tot voorgaande trips aan de instelling werd het niet vermeld in de publieke agenda van de president, zo schrijft nieuwszender HuffPost.

Brief

Trump is minder transparant over zijn gezondheid dan zijn voorgangers. Tijdens de campagne in 2016 weigerde hij details vrij te geven over zijn medische geschiedenis. Er kwam alleen een brief van zijn persoonlijke arts die zei dat zijn gezondheid “verbazingwekkend goed” was.

