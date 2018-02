Trump ontkent dat hij vrouw kuste in lobby Trump Tower: "Wie zou dat nu doen in een ruimte vol camera's?" JC

20 februari 2018

19u19 2 Amerikaans president Donald Trump heeft via Twitter uitgehaald naar een vrouw die hem beschuldigt van seksueel wangedrag en naar de "fake" media. "Wie zou zoiets nu doen in een openbare ruimte vol beveiligingscamera's?", tweet de president.

"Een vrouw die ik niet ken en die ik, bij mijn weten, nooit ontmoet heb, staat op de VOORPAGINA van The Fake News Washington Post en zegt dat ik haar gekust heb (voor twee minuten) in de lobby van Trump Tower, twaalf jaar geleden", aldus Donald Trump. "Nooit gebeurd! Wie zou zoiets doen in een openbare ruimte vol beveiligingscamera's? Een nieuwe Valse Beschuldiging."



"Waarom vertelt The Washington Post niet het verhaal van de vrouwen die geld verdienen om verhalen over mij te verzinnen? Een van hen kon haar lening afbetalen. Alleen Fox News berichtte erover... past niet in de verhalen van de Mainstream Media."

A woman I don’t know and, to the best of my knowledge, never met, is on the FRONT PAGE of the Fake News Washington Post saying I kissed her (for two minutes yet) in the lobby of Trump Tower 12 years ago. Never happened! Who would do this in a public space with live security...... Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

....cameras running. Another False Accusation. Why doesn’t @washingtonpost report the story of the women taking money to make up stories about me? One had her home mortgage paid off. Only @FoxNews so reported...doesn’t fit the Mainstream Media narrative. Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Voor de verkiezingen

Rachel Crooks (35) heeft haar verhaal de afgelopen twee jaar al vaak verteld, sinds ze het voor het eerst bekendmaakte in een e-mail aan The New York Times, enkele maanden voor de presidentsverkiezing in 2016. Daarna herhaalde ze haar relaas onder andere tijdens de Women's March, in The Today Show en op een persconferentie georganiseerd door vrouwenrechtenadvocaat Gloria Allred.

Eerder deze maand lanceerde ze haar campagne om Democratisch volksvertegenwoordiger te worden in Ohio, en vandaag vertelt ze in The Washington Post nogmaals in geuren en kleuren wat er die dag in de Trump Tower gebeurd is.

Crooks - toen 22 - was net naar New York verhuisd, en werkte voor een ander bedrijf in hetzelfde gebouw. "Hij was aan het wachten aan de lift buiten ons kantoor, en ik raapte de moed bij elkaar om mezelf voor te stellen. Hij nam mijn hand en hield me zo vast", vertelt ze, terwijl ze haar waterglas vastneemt en zachtjes heen en weer schudt. "Hij begon me te kussen op één wang, daarna op de andere wang. Tussen de kussen in sprak hij tegen me. Hij vroeg waar ik vandaan kom, of ik een model wilde zijn. Hij liet mijn hand niet los, en toen kuste hij me op de lippen."

Negentien vrouwen

Tot dusver hebben negentien vrouwen de Amerikaanse president beschuldigd van seksueel wangedrag. Donald Trump noemt de beschuldigingen "pure nonsens", gebaseerd op "politieke motieven" om zijn campagne en zijn presidentschap te dwarsbomen. "Er is nooit iets gebeurd met deze vrouwen", heeft Trump ooit getweet. "Totaal verzonnen nonsens om de verkiezing te stelen. Niemand heeft meer respect voor vrouwen dan ik."

Nothing ever happened with any of these women. Totally made up nonsense to steal the election. Nobody has more respect for women than me! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link