Trump ontkent dat hij te laat kwam op afspraak met de Queen: "Zij liet mij wachten" TTR

03 augustus 2018

12u08

Bron: ANP 1 Enkele weken na zijn bezoek aan Groot-Brittannië heeft de Amerikaanse president Donald Trump zich nogmaals uitgesproken over zijn ontmoeting met koningin Elizabeth. Tijdens het bezoek kwamen berichten naar buiten dat de president de koningin had laten wachten voor hun ontmoeting in Windsor, maar Trump noemde dat "walgelijk vals nieuws" en beweert nu dat hij niet te laat was, maar juist te vroeg.

"Ik was vijftien minuten eerder dan de afgesproken tijd aanwezig en daardoor moest ik wachten op de koningin", tekent het Britse Sky News op uit de mond van Trump. Hij sprak deze woorden bij een campagnebijeenkomst gisterenavond (plaatselijke tijd) in de Amerikaanse staat Pennsylvania.

De president liet niet na om op zijn karakteristieke wijze zijn bezoek aan de Britse vorstin te prijzen. "We hadden een goede verstandhouding, ze hield duidelijk van mijn vrouw Melania en dat was wederzijds. De ontmoeting zou eigenlijk vijftien minuten duren, maar uiteindelijk zaten we meer dan een uur te praten onder het genot van een kopje thee. Dat komt omdat we goed met elkaar omgingen. En nee, verder ga ik inhoudelijk niet in op het gesprek, omdat dat niet hoort", vertelde Trump aan het publiek op de campagnerally.