Trump ontkent dat hij haat in VS aanwakkert: “Mijn retoriek brengt mensen samen” Bob van Huet KVDS

07 augustus 2019

12u36

Bron: AD, Reuters, CNN, The Washington Post 26 Donald Trump werkt vandaag twee beladen bezoeken af: aan Dayton en El Paso, twee Amerikaanse steden waar de bevolking rouwt en boos is vanwege de zoveelste schietpartijen in het land. Trump ontkende bij zijn vertrek uit het Witte Huis dat hij de haat en de verdeeldheid in het land heeft aangewakkerd. “Mijn retoriek brengt mensen samen”, zo stelde hij.

Trump voegde daar nog aan toe “dat hij zich zorgen maakt” over de opkomst “van om het even welke haatgroep”. “Ik hou er niet van. Of het nu gaat om blanke suprematie. Of om het even welke suprematie.”

Net voor zijn vertrek verklaarde de president ook dat hij strengere backgroundchecks wil bij de verkoop van wapens en dat hij wil voorkomen dat mensen met mentale problemen er nog mee kunnen rondlopen. Volgens Trump zou er in het Congres zowel bij Republikeinen als bij Democraten steun te vinden zijn voor die maatregelen. Hij wil het congres er zelfs voor uit zomerreces terugroepen.





Een ban op aanvalswapens is echter iets heel anders. “Ik kan je zeggen dat daar op dit moment geen politieke appetijt voor is”, klonk het. “Maar ik zal het zeker nog ter sprake brengen. Er is wél veel enthousiasme – en ik bedoel érg veel enthousiasme – voor de backgroundchecks.”



Hulpverleners

Eerste stop van de president en first lady Melania was Dayton (Ohio), waar een dolle schutter zondag 9 mensen doodschoot. De Trumps gingen er langs in het Miami Valley Hospital om hulpverleners te bedanken, slachtoffers te bezoeken en hun medeleven te betuigen aan nabestaanden. Trump sprak niet met de pers, die op afstand werd gehouden. (lees hieronder verder)

Bij het gemeentehuis en bij het ziekenhuis betoogden tientallen mensen tegen Trumps bezoek. Ze droegen onder meer een gigantische Trump-ballon mee. Daarop stond te lezen: “Stop met de baby uit te hangen. Verzet je tegen de NRA (de wapenlobby, red.)!” Anderen hielden borden omhoog met de oproep “Doe iets” en “Jij bent de oorzaak”. Volgens de Dayton Daily News verzamelden circa 150 betogers bij het ziekenhuis voor Trump arriveerde. (lees hieronder verder)

Momenteel is het presidentiële koppel op weg naar El Paso (Texas). Het zal vooral daar zijn - waar een grote Mexicaanse gemeenschap woont (83 procent van de bewoners is Spaanstalig) en waar ook altijd veel Mexicanen van de andere kant van de grens komen winkelen - dat het niet zal meevallen om de juiste woorden te vinden. In El Paso doodde een dolle schutter zaterdag 22 mensen. Heel wat inwoners zijn teleurgesteld in Trump of boos en zien een verband tussen de haatverklaring van de schutter ten opzichte van Mexicanen en de agressieve teksten die Donald Trump, zowel de presidentskandidaat Trump als president Trump, over Mexicaanse migranten heeft uitgesproken. (lees hieronder verder)

De burgemeester van El Paso, Dee Margo, reageerde in zeer ongebruikelijke en formele termen op het bezoek van de president. Hoewel Trump de schietpartijen en ook de ideologie van de schutter in El Paso heeft veroordeeld, vinden velen dat niet geloofwaardig. Ook dat de president de duidelijk door anderen geschreven tekst van medeleven heel schools voorlas en niet spontaan woorden van troost kon vinden, is veel becommentarieerd in de Amerikaanse media. Burgemeester Dee Margo zei dat het zijn “formele plicht was” de president te ontvangen maar duidelijk was dat hij dat liever niet had gedaan onder de huidige omstandigheden. Want zeker is dat de komst van Trump reacties zal losmaken en die zijn mogelijk heftig. De veiligheid van de president heeft extra zorg in deze omstandigheden.

Stemmingmakerij

Veronica Escobar, de Democratische afgevaardigde voor het 16th district in Texas waaronder El Paso valt is bepaald uitgesproken over de vraag of Trumps polemieken op Twitter en opruiende taal tijdens meetings mogelijk hebben bijgedragen aan stemmingmakerij tegen Mexicanen. Volgens Escobar is Trump alleen geloofwaardig als hij zijn aandeel daarin erkent en publiekelijk spijt betuigt. Anders hoeft hij niet te komen. Escobar heeft een uitnodiging van het Witte Huis om Trump te begeleiden afgeslagen. Ze wilde dat wel doen als ze de president eerst telefonisch mocht spreken. Het Witte Huis liet weten dat voor zo’n gesprek geen tijd was. Escobar heeft nu om 12.30 uur plaatselijke tijd een ontmoeting met vrouwen- en mensenrechtenorganisaties, vlak bij het University Medical Center waar Trump naar verwachting een ontmoeting zal hebben met overlevenden van de schietpartij.



Ondertussen hebben artsen en verplegers en ander medisch personeel een petitie getekend waarin ze zich distantiëren van het bezoek van de president. Volgens een van de ondertekenaars, arts Lisa Moore, zou president Trump “een sfeer van angst hebben geschapen” voor haar hispanic collega's. “Natuurlijk heeft de president van Amerika hem geen wapen in zijn hand gestopt of hem hierheen gereden, maar ik geloof dat de president de toon zet die mensen de vrijheid geeft dingen te doen die ze eerder niet zouden hebben gedaan”, aldus Moore in een toelichting. (lees hieronder verder)

Het is overigens niet de eerste keer dat Donald Trump, een goede vriend van de Amerikaanse wapenlobby, niet echt welkom is na een schietpartij. Vorig jaar vroeg de burgemeester van Pittsburg de president zijn bezoek uit te stellen na de antisemitische slachting in de plaatselijke synagoge waarbij 11 doden vielen. Tegenstanders van Trump wijzen erop dat schietpartijen van alle tijden zijn maar dat getroffen gemeenschappen de aangeboden troost van de president, zowel Barack Obama als George W. Bush, nooit in twijfel hebben getrokken zoals dat nu wel het geval is. George W. Bush wist de natie te verenigen in een oprechte rouw tijdens zijn bezoek aan de universiteit in Virginia waar in 2007 32 mensen werden doodgeschoten.