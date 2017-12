Trump ontkent dat hij FBI vroeg onderzoek naar Flynn stop te zetten jv

13u45

Bron: belga 0 REUTERS De Amerikaanse president Donald Trump ontkent dat hij aan de FBI gevraagd heeft om het onderzoek stop te zetten naar zijn voormalig nationaal veiligheidsadviseur Michael Flynn. Die laatste heeft vrijdag toegegeven dat hij tegen de FBI gelogen heeft over de banden tussen het campagneteam van Trump en Rusland.

"Ik heb nooit aan Comey gevraagd om het onderzoek naar Flynn stop te zetten. Weerom fake news om opnieuw een leugen van Comey te dekken", tweette Trump.

In een hoorzitting in juni in de Senaat had voormalig FBI-directeur Jams Comey bevestigd dat Trump hem persoonlijk vroeg om het onderzoek naar Flynn een halt toe te roepen.