Trump ontkent dat hij Afrikaanse landen 'shithole countries' noemde TT

14u23

Bron: Reuters, Twitter 4 AFP De Amerikaanse president Donald Trump ontkent dat hij de term 'shithole countries' heeft gebruikt om te verwijzen naar Haïti, El Salvador en Afrikaanse. Hij gebruikte weliswaar harde taal, maar niet die beweringen, zo zegt hij op Twitter.

"En wat echt hard was, was het hele vreemde voorstel dat mij gedaan werd, een grote achteruitgang voor DACA!", klonk het nog. De Democratische senator Dick Durbin, die bij het overleg was, zegt echter dat Trump wel degelijk "walgelijke, vulgaire taal" gebruikte, inclusief het woord 'shithole'.

The language used by me at the DACA meeting was tough, but this was not the language used. What was really tough was the outlandish proposal made - a big setback for DACA! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

DACA, voluit Deferred Action for Childhood Arrivals, verwijst naar het programma met beschermingsmaatregelen voor personen die als kind illegaal de VS zijn binnengekomen. Trump schafte dat programma af en het Amerikaanse Congres zoekt nu naar een uitgebreider compromisvoorstel rond immigratie.

Never said anything derogatory about Haitians other than Haiti is, obviously, a very poor and troubled country. Never said “take them out.” Made up by Dems. I have a wonderful relationship with Haitians. Probably should record future meetings - unfortunately, no trust! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

"Liever migranten uit Noorwegen"

Een akkoord dat Republikeinen en Democraten gisteren na vier maanden sloten, kon in het Witte Huis echter geen genade vinden. Trump sabelde het neer en zou daarbij gevraagd hebben "waarom zoveel mensen uit 'shithole'-landen naar ons komen?" Trump zou liever meer arbeidsmigratie uit landen als Noorwegen zien, zo maakte hij een aantal senatoren duidelijk.

Trump verduidelijkte in een reeks tweets dat door het voorstel de VS "veel migranten uit landen met een hoog misdaadcijfer zou moeten opnemen". "Ik wil een systeem gebaseerd op verdiensten voor mensen die ons land hogerop willen tillen. Ik wil veiligheid voor onze inwoners. Ik wil de immense instroom van drugs stoppen. Ik wil onze militairen betalen, en niet de Democraten, zij zijn niet geïnteresseerd in leven en veiligheid."

The so-called bipartisan DACA deal presented yesterday to myself and a group of Republican Senators and Congressmen was a big step backwards. Wall was not properly funded, Chain & Lottery were made worse and USA would be forced to take large numbers of people from high crime..... Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

200.000 Salvadoranen het land uit

Afgelopen maandag hief de Amerikaanse regering nog het verblijfsrecht op van zowat 200.000 Salvadoranen die al minstens 17 jaar in de Verenigde Staten leven. Ze hadden een beschermd statuut gekregen na een reeks aardbevingen in 2001 in hun heimat El Salvador. Vorig jaar werden al gelijkaardige statuten voor onder meer Haïtianen, Nicaraguanen en Soedanezen geschrapt.

Cedric Richmond, de voorzitter van de organisatie van de Afro-Amerikaanse Congresleden, reageerde op Twitter op Trumps uitspraak. Die is "bijkomend bewijs dat zijn Make America Great-agenda eigenlijk een Make America White Again ("Maak Amerika weer wit")-agenda is", luidde het.

"Schokkend en beschamend"

"Indien dit wordt bevestigd (wat Trump zou hebben gezegd), dan gaat het om schokkende en beschamende uitspraken van de president van de Verenigde Staten. Sorry, maar er is geen ander woord dan 'racistisch'", zei ook een woedende woordvoerder Rupert Colville van het Hoog Mensenrechtencommissariaat van de VN. "Je kunt niet hele landen en continenten afdoen als 'shitholes', waarvan de totale bevolking niet blank is en daarom niet welkom. Dit is niet zo maar vulgaire taal, het zet de deur open naar de donkerste kant van de mensheid, het rechtvaardigt en bevordert racisme en xenofobie."

Via woordvoerder Ebba Kalondo zei de Afrikaanse Unie dat de uitspraak "een slag in het gezicht is van alle goed gedrag en handelswijze". Kalondo herinnerde er aan dat vele Afrikanen "als slaaf in de VS zijn aangekomen".