Trump ontkent betrokkenheid na veroordeling ex-advocaat: "Heb Michael Cohen nooit gevraagd wet te overtreden"

13 december 2018

17u26

Na de celstraf voor zijn voormalige advocaat Michael Cohen heeft de Amerikaanse president Donald Trump om het even welk eigen wangedrag ontkend en verwijten gelanceerd aan het adres van Cohen.

"Ik heb Michael Cohen nooit gevraagd de wet te overtreden", schreef Trump op Twitter. "Hij was een advocaat en werd geacht de wet te kennen." En hij voegde eraan toe: "Cohen is schuldig bevonden aan verschillende aanklachten zonder enige link met mij."

Cohen werd gisteren veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar. De ex-advocaat van Trump werd beschuldigd van valse verklaringen, financieel gesjoemel en illegale campagnefinanciering. Cohen had zijn medewerking aan het gerecht en aan speciaal aanklager Robert Mueller, belast met het onderzoek naar veronderstelde Russische inmenging tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen, aangeboden in ruil voor een strafvermindering.

Verlegenheid

Trump ontkent dat hij een inbreuk pleegde op de wetten op campagnefinanciering. Volgens de president ging het er Cohen alleen om hem in verlegenheid te brengen.

Voor de rechtbank had Cohen gezegd: "Ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor elke handeling waarvoor ik schuldig heb gepleit: mijn persoonlijke en die waarbij de president van de Verenigde Staten is betrokken." De voormalige advocaat beschouwde het altijd als zijn plicht om de "vuile daden" van Trump te verdoezelen.

Cohen had onder andere toegegeven bij het Rusland-onderzoek van het Congres gelogen te hebben in verband met een gepland maar nooit verwezenlijkt bouwproject van Trump in Moskou.

Zwijggeld

De ex-advocaat gaf in een apart van het Rusland-onderzoek gevoerde procedure aan de openbare aanklager in New York toe dat hij zwijggeld had betaald aan ex-pornoactrice Stormy Daniels en indirect ten minste aan één andere vrouw tijdens de verkiezingscampagne van 2016. Beide vrouwen beweren een affaire met Trump gehad te hebben.

Het Openbaar Ministerie ging ervan uit dat Cohen in beide gevallen en "in overleg met en onder leiding van Trump" handelde en vermoedt dat het geld afkomstig was van illegale campagnefinanciering in oktober 2016. De aanklager was ervan overtuigd dat Cohen handelde "met de bedoeling om de presidentsverkiezingen van 2016 te beïnvloeden”.