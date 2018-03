Trump ontkent affaire met pornoster en bedreigingen kv

26 maart 2018

21u07

Bron: ANP, Reuters 0 Donald Trump gelooft niet dat pornoactrice Stormy Daniels is bedreigd om haar zover te krijgen dat ze hem met rust zou laten. Dat meldde het Witte Huis als reactie op een interview dat Daniels gaf aan de zender CBS. De president ontkent ook dat hij een affaire had met de pornoster, luidt het.

In het zondag uitgezonden interview vertelde de pornoactrice over de seksuele ontmoeting die zij met Trump in 2006 op een golfresort zou hebben gehad.

Volgens Daniels heeft ze in 2016 een geheimhoudingsverklaring over haar nacht met Trump getekend. Daarvoor ontving ze 130.000 dollar.

De pornoster vertelde aan interviewer Anderson Cooper ook dat ze in 2011 op een parkeerterrein in Las Vegas bedreigd door een onbekende man die haar vroeg Trump met rust te laten. Daniels werd toen vergezeld door haar dochter. "Dat is een mooi klein meisje. Zou het niet jammer zijn als haar moeder iets overkomt", zou de man hebben gezegd.

Trump ontkende eerder dat hij een affaire heeft gehad met Stormy Daniels. Dat deed hij maandag via het Witte Huis opnieuw.

Brief

Trumps advocaat Michael Cohen heeft Stormy Daniels vandaag per brief verzocht om op te houden met spreken over de affaire of over de bedreigingen aan haar adres. Hij ontkent iets te maken te hebben met de man die haar in de parkeergarage bedreigde. "Mr. Cohen heeft helemaal niets te maken met een dergelijk persoon of incident, en gelooft niet eens dat een dergelijk persoon bestaat of dat zo'n incident ooit plaatsvond", schreef Cohens advocaat Brent Blakely aan Daniels advocaat Michael Avenatti.

In de brief eist de advocaat ook dat Stormy Daniels "onmiddellijk ophoudt en haar verontschuldigingen aanbiedt aan mijnheer Cohen via de nationale media voor haar lasterlijke uitspraken op '60 Minutes'". Daniels moet ook "duidelijk maken dat ze geen feiten of bewijzen heeft om haar beschuldigingen te staven dat zijn cliënt ook maar iets te maken zou hebben met dit zogezegde tuig".