Trump onthult per ongeluk deel van “geheim” akkoord met Mexico kv

12 juni 2019

03u36

Bron: Belga, Reuters 0 De Amerikaanse president Donald Trump heeft dinsdag per ongeluk een deel van het akkoord over migratie met Mexico openbaar gemaakt. Dat deed hij door een pagina van het document boven te halen in de aanwezigheid van journalisten. Een foto van het document gaf de reporters echter de kans om de tekst deels te ontcijferen.

"De grote meerderheid van het akkoord met Mexico is nog niet onthuld", tweette de president, die eraan toevoegde dat hij "zeer tevreden" is met het resultaat van de onderhandelingen met het buurland. Mexico maakte zelf echter ook al delen van het rapport openbaar.

Mexico beloofde vrijdag om verschillende maatregelen te nemen om het aantal migranten die de VS op illegale manier binnenkomen terug te dringen. Daardoor werden de importheffingen, waarmee Trump dreigde, opgeschort.



Het merendeel van die maatregelen, waaronder de versterking van de grens met Guatemala, waren in eerdere onderhandelingen al overeenkomen, bericht de New York Times. Volgens de krant stelt het akkoord dus weinig voor.

"Ik weet niet waar de Times dat verhaal is gaan halen", reageerde de president, die de geheime clausule eerder al "zeer sterk" had genoemd. Omdat te bewijzen, haalde hij tijdens een persconferentie een papier boven. "Hier is het akkoord", klonk het. "Ik zal Mexico het op het gepaste moment laten onthullen."

Lees verder onder de foto.

Doordat de tekst op het papier leesbaar was, hebben journalisten wel al een glimp kunnen opvangen van het akkoord. Zo wordt er onder meer vermeld dat de Verenigde Staten "45 kalenderdagen na de ondertekening van het akkoord" een balans zullen opmaken van de vooruitgang aan de grens. Dat had Marcelo Ebrard, de Mexicaanse minister van Buitenlandse Zaken, ook al bekend gemaakt. Als de VS na die periode niet tevreden zijn, dan heeft Mexico ingestemd met de Amerikaanse eis om migranten die via Mexico reizen, daar asiel te laten aanvragen.

