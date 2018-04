Trump: "Onderzoek van Mueller is te ver gegaan" kg

10 april 2018

21u20

Bron: Persbriefing/CNN 0 Het onderzoek van speciaal-onderzoeker Robert Mueller is te ver gegaan, volgens Donald Trump. Dat zegt woordvoerster Sarah Sanders. Maandag viel de FBI na een doorverwijzing van Mueller binnen in het kantoor van Trumps persoonlijke advocaat, Michael Cohen. Ze voegt toe dat Trump gelooft dat hij de speciaal-onderzoeker kan ontslaan.

Tijdens een live persconferentie had woordvoerster Sarah Sanders het nogmaals over een “heksenjacht” die gevoerd wordt tegen de Trump-administratie. “Ik denk dat de president heel duidelijk is geweest dat hij vindt dat dit te ver is gegaan,” zei Sanders.

Trumps advocaat en vertrouweling, Michael Cohen, kwam de afgelopen maanden in het nieuws nadat bekend werd dat hij 130.000 dollar had betaald aan pornoster Stormy Daniels om een mogelijke affaire met Trump te verzwijgen.

Maandag voerde de FBI een huiszoeking uit op de hotelkamer en het kantoor van de advocaat. Daarbij werden een duizendtal documenten overhandigd, die mogelijk meer licht werpen op de zaak.

Of Cohen nog steeds de advocaat van de president blijft, kon de woordvoerster niet bevestigen.

Ontslag

De huiszoeking bij Cohen vond plaats na een doorverwijzing van speciaal-onderzoeker Robert Mueller, die ook het onderzoek naar de mogelijke banden tussen Rusland en de Trump-campagne voert. Het onderzoek naar Cohen staat echter los van het onderzoek naar Rusland, zegt Sanders.

De woordvoerster laat wel weten Trump gelooft dat hij “de macht heeft” om Mueller te ontslaan. Ze wilde niet bevestigen of dat ook daadwerkelijk zal gebeuren.

In een reactie op maandag, impliceerde Trump zelf dat hij met het idee speelde om Mueller de laan uit te sturen. Volgens experten kan dat echter niet. Die macht ligt normaal bij de minister van Justitie, Jeff Sessions, maar omdat Sessions zich afzijdig houdt van het onderzoek, gaat die verantwoordelijkheid naar onderminister Rod Rosenstein.

"Absoluut belachelijk"

Nu de onderzoeken zich opstapelen, stelde één van de aanwezige journalisten op de persconferentie ook de vraag of Trump al eens had overwogen om af te treden. “Nee, en ik denk dat die vraag absoluut belachelijk is,” vuurde Sanders terug.