Trump ondertekent wet voor sancties tegen Russische pijplijn AW

21 december 2019

08u49

Bron: Belga 0 De Amerikaanse president Donald Trump heeft gisteren een wet ondertekend waarin staat dat bedrijven die werken aan de pijplijn Nord Stream 2, die van Rusland naar Duitsland loopt, sancties krijgen opgelegd. Daardoor zou de aanleg van de oliepijplijn vertraging kunnen oplopen.

Volgens het wetsvoorstel zullen schepen die pijpen leggen op een diepte van meer dan 30 meter onder het zeeniveau sancties krijgen, net zoals alle buitenlanders die de schepen daarin bijstaan. Er zijn wel uitzonderingen, bijvoorbeeld als de nationale veiligheid bedreigd wordt of als de pijplijnen hersteld moeten worden.

Invloed van Nord Stream 2

De Nord Stream 2 moet Russisch gas onder de Baltische Zee rechtstreeks naar Duitsland en het oude continent voeren, zonder via Oekraïne - een bondgenoot van het Westen - te passeren. De VS zijn al jaren tegen de gasleiding. Het land is bang dat de Russische president Vladimir Poetin meer invloed krijg in West-Europa door gas te leveren.