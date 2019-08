Trump ondertekent tweejarenbegroting die schuldenplafond opschort KVE

02 augustus 2019

21u59

Bron: Belga 0 Amerikaans president Donald Trump heeft een begroting voor de komende twee jaar ondertekend die onder meer het schuldenplafond tot midden 2021 opschort. Dat deelde het Witte Huis mee. De wet kreeg groen licht in de Senaat, een week nadat de tekst ook al door het Huis van Afgevaardigden was geraakt.

De begroting van 2.700 miljard dollar kwam tot stand na onderhandelingen tussen Trump en vertegenwoordigers van zowel de Republikeinen als de Democraten. Nu ze is goedgekeurd, vermindert ze de kans op een zogenaamde ‘government shutdown’ waarbij de federale overheidsdiensten grotendeels worden stilgelegd, op 30 september. Om een dergelijke sluiting te definitief te vermijden, moeten het Huis en de Senaat het nog eens raken over tientallen concrete financieringswetten.

Met de nieuwe begroting wordt nu onder meer het schuldenplafond opgeschort tot ruim na de presidentsverkiezingen in 2020. Als die maatregel niet was genomen, dan dreigde de Amerikaanse overheid mogelijk niet meer in staat zijn om haar rekeningen te betalen.