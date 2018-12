Trump onderneemt eerste stap om ruimte te ‘militariseren' AW

18 december 2018

17u32

Bron: Belga 0 De Amerikaanse president Donald Trump heeft het Pentagon bevolen een nieuwe militaire bevelvoering in verband met de ruimte op te richten. Zo wil hij de activiteiten van de nieuwe branche van het Defensieministerie, de Ruimtestrijdkracht, superviseren.

In een door het Witte Huis vrijgegeven boodschap aan Defensieminister Jim Mattis, beveelt de president het Pentagon ook een officier van hoge rang voor de job aan te raden. De leiding komt zo in handen van een viersterrengeneraal die de verantwoordelijkheden overneemt van de bevelhebber van het US Strategic Command.





“Een nieuw tijdperk van Amerikaanse veiligheid in de ruimte start vandaag”, zei de adjunct van Trump op Cape Canaveral, waar hij de naar woensdag uitgestelde lancering van een Amerikaanse navigatiesatelliet wou bekijken.

Nieuwe militaire tak

In de komende dagen zal Trump een decreet ondertekenen dat de krijtlijnen uittekent van een nieuwe tak van het leger dat als de US Space Force bekend zal staan. Pence zei dat de regering daarvoor met het Congres zal samenwerken zodat die US Space Force er tegen eind 2020 kan zijn.