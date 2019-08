Trump: “Onderhandelingen met China in september gaan door” IB

16 augustus 2019

01u33

Bron: Belga 0 De handelsbesprekingen tussen Peking en Washington zijn nog steeds voorzien voor begin september. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump verklaard.

"Dat is nog altijd voorzien, als ik het goed begrijp. Maar wat nog belangrijker is dan de afspraak in september, is dat we aan de telefoon praten. We hebben productieve gesprekken gehad", verklaarde Trump aan journalisten in New Jersey.

Hij herhaalde dat China "een akkoord wil bereiken" en dat hij "binnenkort" met de Chinese president Xi Jinping zal praten, die hij "goed kent".

Begin deze week beslisten de Amerikanen de invoering van een bijkomende importheffing van 10 procent op een reeks Chinese producten te verschuiven van 1 september naar 15 december.

Extra heffingen

Voor sommige Chinese producten zullen de Amerikanen zoals gepland 10 procent extra heffingen aanrekenen op 1 september. Bepaalde producten zijn echter van de lijst gehaald en zullen dus niet bijkomend belast worden, en voor producten zoals smartphones, laptops, gameconsoles en bepaalde kledingstukken wordt de invoering uitgesteld tot 15 december.