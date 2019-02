Trump nomineert energielobbyist tot minister van Binnenlandse Zaken SVM

04 februari 2019

23u11

Bron: Belga 0 Donald Trump gaat David Bernhardt voordragen als minister van Binnenlandse Zaken. De voormalige energielobbyist is momenteel al waarnemend minister bij het departement.

“David heeft fantastisch werk verricht vanaf de dag dat hij arriveerde. We kijken ernaar uit om zijn benoeming officieel bevestigd te krijgen”, zei Trump op Twitter. Bernhardt zal Ryan Zinke vervangen. Hij kondigde zijn ontslag in december aan omdat er een ethisch onderzoek tegen hem liep.

Als plaatsvervanger van Zinke speelde Bernhardt een rol in de pogingen om het Arctic National Wildlife Refuge in Alaska te openen voor olieboringen. In het Obama-tijdperk werd het natuurgebied net beschermd. De Amerikaanse Senaat moet nu nog akkoord gaan met de benoeming van Bernhardt.