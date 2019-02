Trump nomineert David Malpass als nieuwe voorzitter Wereldbank AW

06 februari 2019

22u35

Bron: Belga 0 De Amerikaanse president Donald Trump nomineerde de 62-jarige econoom David Malpass als nieuwe voorzitter van de Wereldbank. David Malpass staat dicht bij Trump en heeft zich al meermaals kritisch uitgelaten over internationale instellingen en ook over China.

Indien de benoeming bevestigd wordt, zal Malpass de opvolger zijn van Jim Yong Kim, die begin dit jaar verrassend zijn ontslag aankondigde aan het hoofd van de internationale instelling met 189 lidstaten, die zich voornamelijk bezighoudt met projecten rond armoedebestrijding. "Er kan geen betere kandidaat zijn om de Wereldbank te leiden dan David", verklaarde Donald Trump in het Witte Huis.



Malpass, een veteraan van Wall Street en de regering, is een hooggeplaatst medewerker van het Amerikaanse ministerie van Financiën. Hij speelt een belangrijke rol in de gesprekken over het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China, en maakt deel uit van de delegatie die volgende week naar China trekt voor een nieuw rondje onderhandelingen.

Malpass of Ivanka Trump

Andere namen die de voorbije weken de ronde deden om Jim Yong Kim op te volgen, waren die van Ivanka Trump, dochter van, Nikki Haley, voormalig ambassadrice bij de VN, en Mark Green, voorzitter van het Amerikaanse agentschap voor internationale ontwikkeling.

Aan het hoofd van de Wereldbank staat traditioneel een Amerikaan, terwijl het IMF onder leiding staat van een Europeaan.