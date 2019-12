Trump noemt onderzoeksrapport over zijn afzetting “waardeloos” ADN

04 december 2019

18u24

Bron: Belga 0 De Amerikaanse president Donald Trump beschrijft het onderzoeksrapport over zijn mogelijk machtsmisbruik als "waardeloos". De Democraten in de Commissie voor de Inlichtingendiensten van het Huis van Afgevaardigden hadden gisteren meegedeeld over "overweldigende bewijzen" te beschikken dat de Republikeinse president zich aan machtsmisbruik heeft bezondigd. Dit door buitenlandse inmenging na te streven in de presidentsverkiezingen van volgend jaar.

"Wat ze doen is zeer slecht voor ons land", aldus Trump tijdens een onderhoud met de Italiaanse premier Giuseppe Conte in de marge van de NAVO-top in Londen.

De juridische commissie van het Huis van Afgevaardigden is vandaag alvast van start gegaan met een eerste hoorzitting over een impeachmentprocedure tegen Trump. De commissie moet meer bepaald onderzoeken of er grondwettelijke motieven zijn om een afzettingsonderzoek te rechtvaardigen. Er worden vooral juridische specialisten gehoord. Trump zei daarover dat hij het “niet kunnen vindt” dat de commissie net nu van start gaat, terwijl hij in Londen zit.

Vervolgens moet het voltallige Huis bij gewone meerderheid een lijst van aanklachten stemmen en doorgeven aan de Senaat. Die krijgt dan min of meer de functie van een rechtbank. De voorzitter van het Hooggerechtshof leidt de rechtsgang. Voor een veroordeling moet twee derde van de aanwezige senatoren toestemmen. Een beroep is niet mogelijk.

Tot dusver is er nog geen president in de VS door een afzettingsprocedure uit zijn ambt ontheven. Bill Clinton kwam in 1999 akelig in de buurt toen de procedure in gang werd gezet nadat hij had gelogen over een seksuele relatie met Witte Huis-stagiaire Monica Lewinsky. In de Senaat ontbrak de vereiste meerderheid om hem schuldig te bevinden aan meineed en obstructie van de rechtsgang.

In 1974 kwam Richard Nixon in opspraak in verband met het Watergateschandaal. De Republikein nam echter zelf ontslag vooraleer het Huis een aanklacht had gestemd.