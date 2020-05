Trump noemt moord op zwarte jogger "zeer verontrustende situatie” IB - MVDB

08 mei 2020

20u12

Bron: ANP - AD - Belga 4 UPDATE VS-president Donald Trump zei vandaag dat de videobeelden van een ongewapende zwarte jogger die in februari in de Amerikaanse staat Georgia werd neergeschoten “zeer verontrustend” waren. Het incident leidde tot grote verontwaardiging nadat de videobeelden ervan onlangs online werden geplaatst en er toen nog niemand werd gearresteerd.

In een video die deze week online werd geplaatst, is te zien hoe de 25-jarige Ahmaud Arbery op 23 februari in zijn eigen buurt in Brunswick in de staat Georgia op klaarlichte dag wordt doodgeschoten terwijl hij aan het joggen is. De verdachten zijn twee blanken, vader en zoon Gregory McMichael en Travis McMichael. De twee mannen werden uiteindelijk donderdag gearresteerd en aangeklaagd voor moord en slagen en verwondingen, aldus het Georgia Bureau of Investigation (GBI). De verdachten beweren dat ze vermoedens hadden dat Arbery een inbreker was.



In een interview op Fox News noemde Trump het incident “hartverscheurend”. “Hij lijkt me een hele goede jongeman en het is een zeer verontrustende situatie voor mij”, aldus de president over Arbery.



De zaak heeft in de VS opnieuw het racismedebat aangewakkerd. Volgens Trump moet gerechtigheid ervoor zorgen dat de raciale spanningen niet opnieuw de hoogte in schieten. De president zei dat hij de gouverneur van Georgia (de Republikein Brian Kemp) en de wetshandhaving van de zuidelijke staat vertrouwde om de situatie aan te pakken. Andere publieke figuren zoals basketballer LeBron James, rapper Snoop Dogg en tennisster Serena Williams, spraken hun afschuw uit over de zaak. Ook de Democratische presidentskandidaat Joe Biden reageert verontwaardigd.