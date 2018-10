Trump noemt moord op Saudische journalist “slechtste doofpotoperatie ooit”: “Hun concept was heel slecht” IVI

23 oktober 2018

22u44

Bron: Washington Times, CNN, Belga 0 De Amerikaanse president Donald Trump vindt de moord op de Saudische journalist Jamal Khashoggi “de slechtste doofpotoperatie in de geschiedenis”. Dat heeft hij gezegd tegen de pers in het Witte Huis.

“Hun concept was heel slecht”, aldus de president over de uitvoering van de moord door een groep Saudi’s. “Het was niet goed uitgevoerd en de doofpotoperatie was de slechtste in de geschiedenis van alle doofpotoperaties. Wie met dat idee is afgekomen, zit in de problemen, denk ik. En terecht.”

Journalist Jamal Khashoggi is op 2 oktober vermoedelijk vermoord in het Saudische consulaat in Istanbul. Hoewel Saudi-Arabië lange tijd heeft ontkend dat de man in het gebouw is omgekomen, hebben de autoriteiten enkele dagen geleden dan toch gezegd dat Khashoggi is gestorven “bij een gevecht in het consulaat”.



Volgens de Turkse president Erdogan is daar echter niets van waar. Hij beweert dat Saudi-Arabië de moord op de journalist op voorhand had gepland. Tijdens een persconferentie eerder vandaag had hij het over een “politieke moord”. Volgens Trump was Erdogan echter te hard voor de Saudi’s. “Hij was redelijk hard tegenover Saudi-Arabië. Ik wil eerst bewijzen zien”, zegt Trump, die er nog aan toegevoegde dat Saudi-Arabië een goede bondgenoot van de VS is.

Sancties

Trump heeft ook nog eens herhaald dat hij niet van plan is om Saudi-Arabië sancties op te leggen door de grote wapendeal met het land stop te zetten. Momenteel verblijft de CIA-directrice in Turkije en Trump gaat op basis van haar rapport “snel beslissen hoe hij gaat reageren” op het schandaal.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft ondertussen wel laten weten dat het visum van de personen die verantwoordelijk worden geacht voor de moord “zal ingetrokken worden”. Pompeo zegt ook dat wordt bekeken of er andere sancties kunnen opgelegd worden aan de daders. “Met die sancties is het laatste over de zaak nog niet gezegd”, waarschuwt Pompeo. De minister benadrukt, net als Trump, de sterke band met Saudi-Arabië. “Maar laten we duidelijk zijn: de Verenigde Staten tolereert een wrede daad zoals deze, om meneer Khashoggi het zwijgen op te leggen, niet. De president en ik zijn niet tevreden met deze situatie.”

Nog volgens de minister heeft de VS “enkele van de betrokkenen bij de moord geïdentificeerd”. Onder hen zouden mensen zitten uit de kringen “van de Saudische koninklijke familie, intelligentiediensten en verschillende ministeries van het land”.