Trump noemt Johnson “juiste man” voor brexit jv

25 augustus 2019

09u24

Bron: ANP/AFP/DPA 4 De Britse premier Boris Johnson heeft zijn eerste persoonlijke ontmoeting gehad met de Amerikaanse president Donald Trump. Trump liet weten achter hem te staan en noemde hem ''de juiste man'' om Groot-Brittannië uit de Europese Unie te loodsen. “Ik zeg dat al een lange tijd”, voegde Trump eraan toe.

De president sprak van “een zeer grote handelsovereenkomst, groter dan ooit, die snel zal worden gerealiseerd”. Trump kondigde eerder aan dat hij ernaar uitkeek om de nieuwe Britse premier met "veel enthousiasme" te ontmoeten.

Johnson feliciteerde Trump op zijn beurt met de kracht van de Amerikaanse economie, die volgens hem “groots” is. Wel sprak hij zijn bezorgdheid uit over de handelsspanningen tussen de VS en China

De twee ontmoetten elkaar tijdens een werkontbijt in de marge van de G7, de top van de grote geïndustrialiseerde landen, in de Franse badplaats Biarritz.