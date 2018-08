Trump noemt ex-medewerkster "hond" AV

14 augustus 2018

16u47

Bron: BELGA 1 De Amerikaanse president Donald Trump zet de aanvallen op zijn vroegere medewerkster Omarosa Manigault Newman voort. In een tweet noemde hij vandaag de 44-jarige vrouw, zonder haar bij naam te noemen, een "hond".

De oorspronkelijke tweet van Trump luidt: "When you give a crazed, crying lowlife a break, and give her a job at the White House, I guess it just didn't work out. Good work by General Kelly for quickly firing that dog!" of "Wanneer je een verdwaasde, jankende proleet een plezier doet en een job geeft op het Witte Huis, werkt dat gewoon niet, veronderstel ik. Goed dat generaal Kelly die hond snel ontslagen heeft!"

When you give a crazed, crying lowlife a break, and give her a job at the White House, I guess it just didn’t work out. Good work by General Kelly for quickly firing that dog! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Manigault Newman, die bekend werd dankzij Trumps realityserie 'The Apprentice', werkte tot december 2017 op het Witte Huis. Volgens de president werd Omarosa de laan uitgestuurd nadat stafchef John Kelly had geklaagd dat ze alleen maar voor problemen zorgde en “een loser” was.

De vrouw haalt sinds dagen de krantenkoppen omdat ze met geluidsopnamen naar buiten kwam die ze heimelijk van Trump en stafchef Kelly maakte. Newman beweert nu dat ze over nog heel wat andere opnames beschikt. Er bestaat echter twijfel over de geloofwaardigheid van de voormalig realityster.

Boek

Uitgerekend vandaag verschijnt Newmans boek 'Unhinged: An Insider’s Account of the Trump White House' (‘Losgelagen. Het verhaal van Trumps Witte Huis door een insider’). In het boek neemt ze Trumps geestelijke toestand op de korrel en portretteert ze hem als een racist. Ook zou hij zijn impulsen niet kunnen beheersen volgens Newman. Bovendien schrijft ze dat het Witte Huis haar 15.000 dollar per maand aanbood als ze haar mond zou houden, aldus The Washington Post, die stukken van het boek inkeek.