Trump noemt dader aanslag "een beest": "Ik overweeg om hem naar Guantanamo te sturen" SVM

18u42

Bron: Belga 463 EPA Donald Trump heeft de dader van de aanslag in New York als "een beest" bestempeld. De Amerikaanse president overweegt "om hem naar Guantanamo te sturen". Die gevangenis werd opgericht na de aanslagen van 11 september 2001. Trumps voorganger Barack Obama wilde Guantanamo sluiten, maar slaagde daar niet in.

Trump had op Twitter al laten weten dat buitenlanders die het land willen betreden nog strenger gescreend moeten worden. “Politiek correct zijn is prima, maar niet op dit vlak", klonk het. Na een vergadering van zijn kabinet herhaalde hij zijn kritiek. "We moeten harder en intelligenter zijn. We zijn zo politiek correct dat we niets durven doen."

Een man uit Oezbekistan, die al jaren legaal in de VS leefde, reed gisteren in Manhattan met een lichte vrachtwagen in op voetgangers en fietsers. Daarbij kwamen acht mensen om en raakten er twaalf gewond. Onder de doden zit een 31-jarige vrouw uit Staden. Twee landgenoten raakten zwaargewond.

Nieuw statuut

De federale regering buigt zich op één van de komende ministerraden over de erkenning van de aanslag in Manhattan als terreurdaad. Dat valt te horen op het kabinet van premier Charles Michel. De erkenning per koninklijk besluit is belangrijk voor de Belgische slachtoffers om in aanmerking te komen voor het nieuwe statuut van nationale solidariteit.

Het nieuwe statuut werd ingevoerd in nasleep van de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel. Het opent onder meer de deur naar een herstelpensioen en de terugbetaling van medische en psychologische kosten. Met het oog op een snellere behandeling van aanvragen in kader van erkende terreurdaden worden dossiers ingediend bij het Slachtofferfonds ook meteen als geldig beschouwd. Zo moeten slachtoffers maar één keer een dossier indienen.

Het koninklijk besluit regelt voorts wettelijk dat slachtoffers van de betrokken aanslagen geen klacht meer moeten indienen om zich burgerlijke partij te stellen. Ze kunnen dus meteen aanspraak maken op financiële hulp. De Belgische tussenkomst blijft wel beperkt tot slachtoffers met de Belgische nationaliteit en mensen die een duurzaam verblijf in België kunnen aantonen.

Marathon gaat door

De marathon van New York gaat door zoals gepland. Dat maakte burgemeester Bill De Blasio bekend. Er komen wel verhoogde veiligheidsmaatregelen.

"We gaan ermee door en kijken met ongeduld uit naar de marathon van zondag. Die gaat door zoals voorzien. De marathon is beveiligd, zoals altijd, maar we nemen wel extra veiligheidsmaatregelen", klonk het.