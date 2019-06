Trump noemt Biden “een loser” en de “mentaal zwakste” presidentskandidaat Redactie

12 juni 2019

09u03 0 De strijd om de presidentiële stoel van de Verenigde Staten werd gisteren bitsig gevoerd in de staat Iowa. De Democratische presidentskandidaat Joe Biden (76) sprak er meermaals zijn achterban toe terwijl huidig president Donald Trump (72) in dezelfde staat een speech gaf voor zijn aanhangers. De twee kandidaten gooiden de hele dag lang heel wat verwijten over en weer naar elkaar.

De 76-jarige Biden komt op voor de Democraten. Hij wordt gezien als een van de “frontrunners” in de aanloop naar de verkiezingen van 2020. Biden had gisteren in een van zijn speeches de president “een existentiële dreiging voor de VS” genoemd. “In 2020 moeten we niet alleen Trumps beleid en waarden verwerpen, we moeten ook klaar en duidelijk zijn kijk op het presidentschap verwerpen, voor onze eigen veilgheid”, zei Biden. De voormalige vicepresident van Obama haalde aan dat Trump ook een dreiging was voor de positie van de VS in de wereld. Hij wees daarvoor naar zijn “grof taalgebruik” en zijn “gênant gedrag”.

Voor Trump in de helikopter stapte richting Iowa, reageerde hij scherp op die uitspraken. Hij noemde Biden niet alleen een “loser”, maar zei ook dat hij van alle presidentskandidaten “mentaal de zwakste is”. Daarnaast vond hij Biden “traag en slaperig”. Toch wil Trump niets liever dan het presidentschap uitvechten met Biden. “Ik vind het leuk om op te komen tegen mensen die mentaal zwak zijn”, zei de president van de Verenigde Staten.