Trump noemt Apple-CEO Tim Cook “Tim Apple”, terwijl hij naast hem zit lva

07 maart 2019

06u55

Bron: The Hill, NBC News 11 Tijdens een vergadering in het Witte Huis heeft de Amerikaanse president Donald Trump naar de CEO van technologieonderneming Apple verwezen als “Tim Apple”, terwijl Tim Cook, baas van één van de machtigste bedrijven ter wereld, naast hem zat.

“Tim Apple”, toegegeven, het klinkt niet slecht. Maar Cook heeft vooralsnog geen naamswijziging doorgevoerd. Was het een verspreking, een misplaatste grap, zijn gebruikelijke bijnaam in de gangen van het Witte Huis? Het videomateriaal suggereert dat Trump zich er niet bewust van was dat hij zonet één van de meest invloedrijke ondernemers ter wereld fout had aangesproken: alsof er geen vuiltje aan de lucht was, zette hij na zijn komische flater de vergadering over onder meer het belang van technologie voor het onderwijs onverstoord voort. CEO Tim Cook zelf en Trumps dochter Ivanka Trump bleven er evenzeer onbewogen bij.

Trump versprak zich terwijl hij de CEO van de techgigant aan het bejubelen was voor wat zijn bedrijf voor het land betekent, en ondertussen ook van de gelegenheid gebruik maakte zichzelf in de kijker te zetten. “Mensen zoals Tim - jullie breiden uit en doen dingen die ik van in het begin al wou. Ik zei altijd: ‘Tim, je moet hier beginnen’, en dat heb je echt gedaan. Ik bedoel, jullie investeren echt in ons land. Wij stellen dat enorm op prijs, Tim Apple”, aldus de president.

Trump lijkt wat moeilijkheden te ondervinden om bedrijfsnamen en familienamen uit mekaar te houden. Vorig jaar noemde hij Marillyn Hewson, CEO van Lockheed Martin, “Marillyn Lockheed”.