Trump nodigt Poetin uit naar VS, maar waarschuwt: "Geen sprake van dat Rusland Amerikaanse burgers zal ondervragen" President nodigt Poetin uit voor nieuwe top in VS HA

19 juli 2018

22u44

Bron: AFP 1 De Amerikaanse president Donald Trump moet opnieuw terugkomen op een van de uitspraken die hij na zijn ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin heeft gedaan. Zijn woordvoerster Sarah Sanders heeft benadrukt dat er geen sprake van kan zijn dat een Amerikaanse burger en een ex-diplomaat door Rusland ondervraagd zullen worden. Trump heeft Poetin intussen uitgenodigd voor een tweede topontmoeting. Die moet dit najaar plaatsvinden in Washington.

Bij zowel Democraten als Republikeinen was verontwaardiging ontstaan over een voorstel dat Poetin maandag tijdens de top in Helsinki zou hebben gedaan. Volgens dat voorstel zou Robert Mueller, de speciale aanklager die Russische inmenging bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen onderzoekt, de mogelijkheid krijgen om de twaalf Russische inlichtingenofficieren te ondervragen die aangeklaagd zijn voor het hacken van computers van de Amerikaanse Democratische partij.

In ruil daarvoor zouden de Russische diensten de vroegere Amerikaanse ambassadeur in Rusland, Michael McFaul, en de Amerikaanse zakenman Bill Browder mogen verhoren. Beide Amerikanen staan erom bekend erg kritisch te staan tegenover het Kremlin. Browder had in 2012 ook met succes gelobbyd voor sancties tegen Rusland.

Trump: "Ongelooflijk voorstel"

Trump had maandag tijdens de persconferentie nog gesproken over een "ongelooflijk voorstel". Maar als gevolg van het protest trekt Trump zijn staart nu in. Zijn woordvoerster stelt nu dat de Amerikaanse president het "niet eens" is met het voorstel.

De Senaat keurde vandaag nog met 98 stemmen tegen 0 een niet-bindende resolutie goed, waarin er verzet werd aangetekend tegen de ondervraging van de Amerikaanse burgers door Rusland. Gewezen ambassadeur McFaul liet gisteren weten ontgoocheld te zijn omdat het Witte Huis weigert hem te verdedigen. Na de goedkeuring van de resolutie bedankte hij de Republikeinse en Democratische senatoren voor hun steun.

Trump heeft Vladimir Poetin intussen uitgenodigd voor een nieuwe topontmoeting. De Amerikaanse president heeft zijn Nationaal Veiligheidsadviseur John Bolton gevraagd zijn Russische ambtsgenoot uit te nodigen en de ontmoeting te organiseren. De gesprekken over het komende bezoek, dat dit najaar in Washington moet plaatsvinden, zijn al volop bezig, bevestigt Trumps woordvoerster Sarah Sander op Twitter.

In Helsinki, @POTUS agreed to ongoing working level dialogue between the two security council staffs. President Trump asked @Ambjohnbolton to invite President Putin to Washington in the fall and those discussions are already underway. Sarah Sanders(@ PressSec) link

Trump: "Top was groot succes"

Eerder vandaag liet de Amerikaanse president al weten op de berichtensite dat hij uitkijkt naar een "tweede ontmoeting" met Poetin. Trump hamerde er nogmaals op dat de top een "groot succes" was," behalve voor de echte vijand van het volk, de 'fake news' media". "Ik wacht met ongeduld op onze tweede ontmoeting opdat we kunnen beginnen bepaalde zaken te verwezenlijken die we hebben besproken", voegde hij nog toe.

The Summit with Russia was a great success, except with the real enemy of the people, the Fake News Media. I look forward to our second meeting so that we can start implementing some of the many things discussed, including stopping terrorism, security for Israel, nuclear........ Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Trump kreeg in eigen land bakken kritiek over zich heen omwille van zijn verzoenende taal tegenover Poetin maandag in de Finse hoofdstad. Velen vermoeden dat de leiders van de twee grootmachten onder één hoedje spelen. Ook de cover van Time Magazine laat daar geen twijfel over bestaan. Het kritische blad voegde voor de gelegenheid de hoofden van beide presidenten samen.

Het hoofd van de Amerikaanse nationale veiligheid Dan Coats liet weten dat hij "niet weet wat er tijdens de eerste top tussen Trump en Poetin is besproken". Naast Coats zijn ook veel congresleden benieuwd wat Trump met Poetin heeft besproken.

De president noemde de top "een groot succes", maar was verder weinig mededeelzaam over wat hij met Poetin besprak. "Terrorisme, Israël, nucleaire proliferatie, cyberaanvallen, handel, Oekraïne, het Midden-Oosten en Noord-Korea waren enkele van de onderwerpen waarover ik met Poetin sprak", klonk het op Twitter.

Tussentijdse verkiezingen

De Amerikaanse minister van Binnenlandse Veiligheid, Kirstjen Nielsen, waarschuwt ondertussen dat de VS zich moeten voorbereiden op nieuwe pogingen van Rusland om zich te mengen in de Amerikaanse verkiezingen. De tussentijdse verkiezingen voor Senaat en Huis van Afgevaardigden worden op 6 november van dit jaar in alle vijftig Amerikaanse staten gehouden.

Nielsen zei verder dat ze "er geen twijfel over heeft dat Moskou zich bemoeide met Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016". President Trump was daarover minder stellig en zei gisteren dat de Russen zich niet met de binnenlandse politiek hadden bemoeid. Kort daarna ontkrachtte het Witte Huis die uitspraken van Trump weer. Hij zou volgens een woordvoerster "verkeerd zijn begrepen".

Op de top in Helsinki van maandag weigerde Trump Poetin de schuld te geven van inmenging en zei hij dat het "andere mensen" konden zijn. Een dag later gaf hij Rusland dan toch weer de schuld.