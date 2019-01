Trump niet onder de indruk van presidentsdroom Starbucks-miljardair: “Zolang hij zijn huur in mijn Trump Tower maar blijft betalen” Guy Van Vlierden

29 januari 2019

00u00 0 Er is een nieuwe kandidaat voor het Amerikaans presidentschap: Howard Schultz, de man die koffieketen Starbucks groot heeft gemaakt. De miljardair is een hevig criticus van huidig staatshoofd Donald Trump. Maar door als onafhankelijke in de kiesstrijd te stappen, helpt hij die misschien juist aan een tweede ambtstermijn.

Toen de 65-jarige Howard Schultz zich in juni vorig jaar terugtrok als topman bij Starbucks, werd er al meteen gespeculeerd over zijn politieke ambities. De man die zijn carrière begon met één winkel in Seattle en eindigde met 30.000 verkooppunten in 77 landen, nam dan ook nooit een blad voor de mond. Lang vóór hij Donald Trump "een dagelijkse bron van chaos" noemde, liet hij al uitgesproken standpunten optekenen voor het homohuwelijk en tegen het vrije wapenbezit.

Omdat hij zich in 2016 nog achter de kandidatuur van Hillary Clinton schaarde en zichzelf altijd als Democraat bestempeld heeft, werd verondersteld dat hij wel onder de vleugels van die partij actief zou worden. Maar toen hij zondagavond bevestigde dat hij een gooi naar het presidentschap wil doen, gaf hij er beide partijen van langs. "Zij blijven het allebei vertikken om te doen wat nodig is voor het Amerikaanse volk", verklaarde hij -verduidelijkend dat zijn kandidatuur een onafhankelijke zal zijn.

Kwart miljard rijker

Schultz zegt dat "te overwegen", maar hij heeft al wel een campagneteam gevormd. Een centrale rol daarin is weggelegd voor Steve Schmidt, die tien jaar geleden al dezelfde job heeft uitgevoerd voor wijlen John McCain, maar ondertussen opgestapt is uit de Republikeinse partij. Geld hoeft geen probleem te zijn voor Schultz: zakenblad 'Forbes' dicht hem een fortuin toe van 3 miljard euro. Daarmee staat hij op de 225ste plaats van rijkste Amerikanen - 38 plaatsen en een kwart miljard euro hoger dan Trump.

De man in het Witte Huis reageerde al schamper. "Schultz heeft niet voldoende lef om president te worden en ik hoop vooral dat Starbucks me huur blijft betalen voor haar vestiging in de Trump Tower", tweette hij. Maar schrik hoeft Trump niet te hebben van Schultz. Een koffieverkoper die onlangs nog zwoer om tienduizend vluchtelingen aan een job te helpen en verklaart dat de elf miljoen illegale migranten in zijn land het recht moeten krijgen om Amerikanen te worden, zal hem niet veel stemmen afsnoepen.

Doe het niet!

Wie wel bang is, bleek uit een tweet van de Democraten in de deelstaat Washington, waar Starbucks nog steeds haar hoofdkwartier heeft. Tekst bevatte die niet - alleen een foto van een koffiebeker met de groene zeemeermin, waarop met stift geschreven staat: "Doe het niet, Howard!" Er is niemand die gelooft dat Schultz als onafhankelijke president kan worden, maar hij zou wel zo veel kiezers van de Democraten achter zich kunnen scharen, dat Trump het pleit uiteindelijk weer wint.

Het valt moeilijk af te meten wat de invloed is van een zogenaamde 'derde kandidaat', maar in 2016 kreeg de groene kandidate Jill Stein in Michigan, Pennsylvania en Wisconsin méér stemmen dan het verschil waarmee Trump daar won van Hillary Clinton. Waren Steins stemmen naar Clinton gegaan, dan zat zij nu in het Witte Huis. Maar Klein heeft altijd halsstarrig ontkend dat zij Trump de zege bezorgde, zeggend dat die kiezers zonder haar waarschijnlijk waren thuisgebleven - wat best mogelijk is.

De geschiedenis leert echter wel dat als er een eerder linkse 'derde kandidaat' van betekenis is, de Republikeinen de stembusslag winnen. Dat gebeurde niet alleen in 2016, maar ook in 2000. Met een fractie van de stemmen die de groene Ralph Nader toen in Florida behaalde, zou Al Gore aan het langste eind getrokken hebben tegen George W. Bush. Omgekeerd wonnen de Democraten het pleit in 1992 (Bill Clinton versus George Bush senior) en 1996 (Bill Clinton versus Bob Dole), toen de eerder rechtsgezinde Ross Perot als onafhankelijke opkwam.